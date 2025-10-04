KOL雪兒為走失貓拍照尋主　遺手袋遭偷走　警查CCTV拘58歲菲籍婦

紅磡日前發生盜竊案，人氣KOL雪兒（Suet E）在網上緝兇，指她9月30日晚上經過老龍坑街，見到有小貓走失，於是將手上物品暫放花圃旁，然後拍攝小貓放上網助尋主人，惟離開時忘記拿回手袋。至翌日 （10月1日）早上，閉路電視顯示，有一名女子經過上址時，順手牽羊盜去手袋。



警方指，經深入調查及翻查閉路電視片段後，紅磡分區特遣隊今早（4日）進行反罪惡巡邏期間，在必嘉街以涉嫌「盜竊」拘捕一名58歲菲籍女子，她現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進。警方已起回所有失物。



雪兒（Suet E）放下手上物品拍攝走失的小貓，手袋被一名女子拿走。（Threads@suet_e）

網紅「雪兒」在社交媒體Thread透露，她於9月30日晚經過紅磡老龍坑街時，見到有小貓走失，於是放下手上物品，「影隻貓放上網睇有冇人認得隻貓貓，點知走嘅時候留低咗個袋」。雖然小貓已尋回主人，但雪兒的手袋卻被一名女子偷走。

雪兒公開兩段事發地點附近的閉路電視片段，見到她於9月30日深夜11時45分將一個黑色手袋和兩大袋物品放在花圃，然後尾隨小貓。另一段片段則顯示10月1日清晨7時許，一名女子經過同一位置，取走花圃上的手袋。

10月1日早上7時15分，一名穿全黑衣服的女子經過該處，見到花圃上有個黑色手袋，於是順手牽羊拿走。（Threads@suet_e）

雪兒在帖文表示：「女士你係咪唔小心拎咗我個手袋？」，希望對方能「交還身份證、信用卡、銀行咭」，「袋入面啲錢錢係俾你嘅車馬費！」她因此沒有即時報案，「佢（涉案女子）可能唔小心呢，俾少少時間佢睇到哩個post」，惟直至前日（2日）仍未有消息，雪兒於是報案。

KOL雪兒在網上緝兇。（網上截圖）

警方今日表示，九龍城警區10月2日接獲一名31歲本地女子報案，指她9月30日晚上在紅磡老龍坑街遺下一個手袋，其後折返並發現手袋不翼而飛，懷疑被人盜去。

經過深入調查及翻查閉路電視片段後，今日（4日）早上，紅磡分區特遣隊於反罪惡巡邏期間，在紅磡必嘉街拘捕一名58歲外籍女子，涉嫌「盜竊」。該名女子現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第一隊跟進。人員已起回所有失物。據悉，被捕女子為菲律賓籍，持香港身份證。

警方提醒市民，「盜竊」為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。

