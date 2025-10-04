警西九龍放蛇打擊「白牌車」拘兩男司機　扣查寶馬及Tesla私家車

警方西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，今晚（4日）進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途（俗稱「白牌車」）行動，派員喬裝乘客，透過網上平台租用兩輛私家車，分別前往九龍城及長沙灣。



當抵達目的地時，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」和「沒有第三者保險而使用車輛」，拘捕兩名分別34及45歲本地男司機。兩人已獲保釋候查，須於11月上旬向警方報到。警方提供圖片可見，涉案車輛分別為寶馬及Tesla私家車，兩車均沒有有效的出租汽車許可證，已被扣查作進一步檢驗。



圖為其中一輛涉案寶馬私家車，警方拘捕該車男司機。（警方提供）

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月，再次干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。

圖為其中一輛涉案Tesla私家車，警方拘捕該車男司機。（警方提供）

警方呼籲市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或者會失效，一旦發生意外，其他道路使用者，包括乘客及行人均會失去應有的保障。