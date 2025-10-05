有片｜佐敦道5車相撞7人傷　包括2途人　老翁倒地腳骨折浴血

佐敦發生交通意外。今日（5日）下午2時03分，警方接報佐敦道5車相撞，涉及3架私家車及2部巴士，共7人受傷，當中有2名途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。經初步調查後，警方於其中一輛銀色福士私家車內搜獲多包懷疑毒品，以涉嫌「販運危險藥物」及「狂亂駕駛」等4宗罪，拘捕該車男司機。



現場消息指，案發時被捕司機疑精神頹靡，他駕駛其銀色福士沿佐敦道行駛，途近白加士街擦過首輛巴士的右車身，駛到吳松街對開時再撞到另一架巴士的右車身。及後再連環撼向2輛私家車，包括一輛白色豐田私家車，並波及2名途人。



佐敦發生交通意外。今日（5日）下午2時03分，警方接報佐敦道5車相撞，涉及3架私家車及2部巴士，共8人受傷，其中一名男途人捱撞骨折。（Je Wan 車cam L（香港群組））

網上圖片可見，該名年邁男途人倒地，右腳骨折，血肉模糊；另外有一名女途人受傷倒地等待救援。據報3架私家車3名男司機均受傷清醒，其中一架私家車上一男兩女乘客亦都受傷清醒。被波及的兩部巴士上沒有人受傷。

經初步調查後，警方於其中一輛銀色福士私家車內搜獲10多包懷疑可卡因，遂以「販運危險藥物」及「狂亂駕駛」拘捕該車男司機。（黃學潤攝）

警方表示，肇事由姓麥（37歲）男子駕駛的私家車，沿佐敦道西行，期間連環撞向兩輪巴士及一輛私家車，途至上海街與佐敦道交界，再撞及另一輛私家車，該車捱撞後剷上行人路，撞到兩名分別姓黃（72歲）及姓甘（72歲）男女途人。

意外中，共7人受傷（32至72歲），均為捱撞的兩輛私家車司機及乘客，以及兩名途人，兩名途人均清醒被送往伊利沙伯醫院，其餘傷者清醒被送往廣華醫院治理。麥男及兩巴士上人等幸無受傷。

人員其後在麥男車內及其身上，共檢獲16包（約6.5克）懷疑可卡因及約一克懷疑「冰」毒，市值約7,800元。麥男涉嫌「狂亂駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「販運危險藥物」及「藏有危險藥物」被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第10隊跟進。據了解，涉事司機通過酒精及藥物測試。