佐敦道車禍｜私家車司機駕車亂舞肇禍　揭車藏可卡因　涉4罪被捕

佐敦發生交通意外。今日（5日）下午2時03分，警方接報佐敦道5車相撞，涉及3架私家車及2部巴士，共7人受傷，當中有兩名七旬男女途人被撞倒，其中一名男途人腳部骨折，網上圖片可見其腳部浴血，明顯扭曲變形。



警方經調查後，在銀色福士私家車上發現16包（約6.5克）懷疑可卡因及約1克懷疑「冰」毒，市值約7,800元。姓麥（37歲）男司機涉嫌「狂亂駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「販運危險藥物」及「藏有危險藥物」被捕。警方正調查司機有無吸毒，現場消息指，司機被發現時精神頹靡；據悉他其後通過酒精及藥物測試。



警方經調查後，在銀色福士私家車上發現多包懷疑可卡因，男司機被捕。（黃學潤攝）

警方表示，肇事由姓麥（37歲）男子駕駛的私家車，沿佐敦道西行，期間連環撞向兩輪巴士及一輛私家車，途至上海街與佐敦道交界，再撞及另一輛私家車，該車捱撞後剷上行人路，撞到兩名分別姓黃（72歲）及姓甘（72歲）男女途人。

意外中，共7人受傷（32至72歲），均為捱撞的兩輛私家車司機及乘客，以及兩名途人，兩名途人均清醒被送往伊利沙伯醫院，其餘傷者清醒被送往廣華醫院治理。麥男及兩巴士上人等幸無受傷。

現場消息指，一輛銀色福士私家車沿佐敦道往西九龍方向行駛時，於近庇利金街碰及第一架巴士右邊車身，駛到吳松街對開時，再撞到另一架巴士右邊車身。然後福士再在近上海街位置，先後撞及兩輛私家車，包括一輛白色豐田私家車。兩名受傷途人被發現時，倒臥在近白色豐田私家車旁的行人路上。

網上圖片可見，該名年邁男途人倒地，右腳骨折，血肉模糊；另外有一名女途人受傷倒地等待救援。據報3架私家車3名男司機均受傷清醒，其中一架私家車上一男兩女乘客亦都受傷清醒。被波及的兩部巴士上沒有人受傷。

因交通意外，佐敦道(往雅翔道方向)近上海街的部份行車線一度封閉。