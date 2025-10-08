智慧警政連接未來　低軌衛星與5G/6G整合應用

警務處近日舉辦第二屆「科技罪案警政顧問小組」（「顧問小組」）第三次會議，由香港警務處刑事及保安處處長陳東擔任會議主席。專家會議雲集跨界別跨專業顧問，圍繞 「低軌衛星與5G/6G的未來發展」 展開深入研討，為警隊探索未來科技執法提供前瞻視角。



警務處近日舉辦第二屆「科技罪案警政顧問小組」（「顧問小組」）第三次會議，由香港警務處刑事及保安處處長陳東擔任會議主席。（警方提供）

打造新世代通訊基礎共享太空經濟

首次以顧問小組主席身份主持會議的陳東在致辭時表示，能夠由成員轉任主席，既是榮譽，亦是責任。他指出，小組過往已推動多項實質成果，包括無人機巡邏及跨部門平台建設，充分展現其在推動智慧警政方面的價值；而當前重點推進的新世代通訊基礎，不僅是智慧警政的核心支撐，更是香港銜接全球「太空經濟」的重要紐帶，讓警隊執法與產業發展同享技術成果。

隨著專家們的專業視野與前瞻建議，警隊定能更高效落實智慧警政，既通過技術賦能提升執法效能，也為香港參與「太空經濟」生態構建鞏固安全保障，進一步鞏固香港的安全與穩定。（註：「太空經濟」，在傳統領域上由國家航天機構主導，以國家通訊、導航、軍事、天氣預報、太空探索和研究為主要內容，這一基礎正能承接其中衛星通訊、全球導航等技術優勢。）

「天地一體」的融合願景

中國移動香港有限公司董事長凌浩先生在專題分享中提出「天地一體」的融合發展理念，闡述低軌衛星與5G/6G協同應用的核心價值。他指出，低軌衛星與5G/6G可互補短板，構建「地面網絡 + 衛星網絡」的立體通訊體系。他建議探索「低軌衛星 + 無人機」協同模式：在遍遠邊境反罪惡行動中，透過衛星通訊實時傳輸無人機畫面；在天災或危難救援中，保障災區與外界通訊，強化救援力量。

全球趨勢與戰略部署

新獲委任為顧問小組專家成員的香港華為國際有限公司行政總裁陳建韓先生圍繞「低軌衛星通訊趨勢」展開分析，從技術發展與產業應用雙重角度提供參考。他表示，近年低軌衛星技術呈現「小型化、低成本、高頻次部署」的發展特點，全球多個國家均在加速推進低軌衛星星座建設，這為低軌衛星與5G/6G的深度整合奠定基礎。從公共安全到警務執法領域，低軌衛星與5G/6G的融合可在三方面發揮作用：一是強化跨境跨地域協作效益，二是深化高效指揮效能，三是優化物聯網實時管控效率。

三重防護與多方協作

小組成員在討論環節中一致認為，低軌衛星與5G/6G的整合應用是未來智慧警政發展的重要方向，既能彌補傳統通訊方式的不足，也能為警隊開拓更多執法新場景。與此同時，小組成員亦就風險防範進行深入討論，涵蓋技術、制度、協作三方面構建防護體系：在技術層面，加強衛星訊號抗干擾技術研發與5G/6G網絡安全防護；在制度層面，完善低軌衛星應用的執法標準與數據安全規範；在合作層面，深化「官產學硏投」的多方協作，建立前沿硏究和落地應用測點等。

從低空到星空邁向未來警政

總結會議時，小組主席陳東表示，從「低空經濟」到「低軌衛星與5G/6G」的持續探索，正逐步描繪出香港未來警政的發展脈絡。他強調，警隊將繼續致力推動新興科技與執法深度融合，進一步強化公共安全，為香港建設更智慧、更安全的城市環境奠定基礎。