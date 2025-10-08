警聯海關土地灣岸邊及貨車檢$320萬私煙　數男登快艇逃往內地方向

水警聯同海關今日（8日）在港島南面大潭水域一帶進行反走私行動，其間發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至土地灣附近岸邊，並有數名男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員見狀追截，惟可疑男子跳上快艇，從香港南面水域往內地方向逃去。行動中，人員檢獲70萬支懷疑私煙，估計市值約320萬元，應課稅值約230萬元，並扣查有關涉案貨車。



警方表示，懷疑近日有人在港島南面大潭水域進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區、聯同海關海域調查組人員，今日凌晨在有關海域進行反走私行動，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至土地灣附近岸邊，期間有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。

人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終在逃離香港南面水域往內地方向駛去。行動中，人員在現場及涉案貨車上共檢獲70萬支懷疑私煙，估計市值約320萬元，應課稅值約230萬元，並扣查有關涉案貨車。案件交由海關人員繼續跟進調查。

買賣私煙屬違法行為。《2025年控煙法例（修訂）條例》已於9月19日刊憲，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰則，提高至罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。