慈樂邨劫案｜非華裔男疑欠債遭要挾　帶賊上門打劫「大佬」妻兒

慈雲山慈樂邨樂天樓今日（8日）凌晨發生離奇劫案，4名男子涉持利器闖入一單位，劫去一對非華裔母子兩部共值2,650元的手提電話後逃去，警方經調查後拘捕7名男子、包括其中兩名劫匪，並正追緝另外兩名疑犯。消息指，遇劫家庭的父親曾被一名有黑社會背景的非華裔男子認作「大佬」，該名非華裔男子懷疑欠債，結果被人要挾，帶同賊人到「大佬」住所犯案。



據了解，事發單位住有一家八口，包括男戶主、其59歲菲律賓籍妻子和6名子女。一名有黑幫背景的非華裔男子，曾認男戶主為「大佬」，雙方關係良好，沒有互相結怨或欠債。惟該名非華裔男子疑欠了另一人的債，有人遂指使數名男子，要挾他到「大佬」位於慈樂邨樂天樓的住所犯案。

慈雲山慈樂邨樂天樓發生入屋行劫案，4名匪徒凌晨闖入一個單位，以利器指嚇屋內一對非華裔母子，並劫去兩部手提電話。（Google Maps截圖）

今日凌晨約5時，該名非華裔男子與另外4男，抵達事發單位，成功開啟鐵閘，並推開本身已損壞的木門後入屋。其間「大佬」的15歲巴基斯坦籍兒子發現異樣，拿起電話打算報警，其中兩名分別姓包（29歲）和姓楊（35歲）的賊人，隨即亮刀指嚇對方，搶走電話，之後再到「大佬」妻子的睡房，掠去另一部手機後逃去。

警方翻查閉路電視，發現包男和楊男登上一部七人車離開，透過自動車牌識別系統，發現車輛位於旺角。西九龍衝鋒隊人員趕往現場，在洗衣街截獲涉案七人車，拘捕車上7名中國籍男子，並在車上搜出俗稱「白瓜子」的藥物和一把半米長的膠尺。除包男和楊男外，車上其餘5名被捕人相信沒有參與慈樂邨劫案。警方正追緝另外兩名劫匪，亦正尋找懷疑帶同劫匪上門的非華商男子下落。

慈雲山慈樂邨樂天樓發生入屋行劫案，4名匪徒凌晨闖入一個單位，以利器指嚇屋內一對非華裔母子，並劫去兩部手提電話。案件交由黃大仙警區反三合會行動組跟進。（資料圖片）

警方是在今日凌晨約5時，接獲一名15歲巴基斯坦籍少年報案，指有4名男子闖入其慈樂邨樂天樓住所內，其中兩人以利器指嚇屋內一對分別少年及其59歲菲律賓籍母親，並搶去兩部共值約2,650元的手提電話後，4名匪徒一同逃去。據悉，被搶電話為約值2,000元的iPhone 12及約值650元的三星（Samsung）手機。

警方經調查後，在旺角洗衣街發現一輛私家車，車上載有7名男子，包括涉嫌在慈樂邨入屋行劫、分別姓包（29歲）和姓楊（35歲）的兩名男子，隨即拘捕該7人（29至54歲）。警員亦於車內檢獲16粒懷疑俗稱「白瓜子」的藥物，市值約176元；及一把硬膠尺。被捕7名男子涉嫌「屋內行劫」、「藏有攻擊性武器」及「管有第一部毒藥」，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區反三合會行動組跟進。據了解，遇劫母子不認識被捕人與疑犯。