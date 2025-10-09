海關截赴大馬印尼遠洋船貨櫃　揭藏$1.7億走私電子產品汽車零件等

海關於9月18日及9月26日，偵破兩宗利用出口遠洋船走私案，分別前往印尼及馬來西亞，4個貨櫃分別報稱載有電腦零件及精煉鉛金屬。海關最終查驗後，檢獲市值1.7億元走私貨物，包括多款電子產品、手錶、玩具、銀塊及汽車零件等。



海關相信，若走私份子成功運到有關國家，可逃避稅款高達4,000萬港元 ，現正追查貨物的付貨公司、收貨公司、來源地及出口地，不排除稍後有人被捕。



貨物報稱為電腦零件及手錶零件，但其影像與體積並不吻合。(蔡正邦攝）

海關根據風險評估和情報分析，於9月18日及9月26日，港口及海域科聯同海關有組織罪案調查科展開聯合行動，鎖定4個40呎海運貨櫃。其中兩個貨櫃前往印尼，報稱載有電腦零件、手錶零件及計數器等；另外兩個貨櫃前往馬來西亞，報稱載有精煉鉛金屬。經查驗後，關員在該4個貨櫃內，檢獲大批未列艙單貨物，市值高達1.7億元。

海域科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣指，當海關對該4個貨櫃進行X光檢查時，發現影像有不尋常情況。貨物中報稱為電腦零件及手錶零件，但影像與體積並不吻合，而且圖片中顏色深淺不一，反映精煉鉛密度並不符合。海關基於上述發現，認為貨櫃收藏走私貨物，於是轉交海關有組織罪案調查科作跟進調查。

經查驗後，海關9月18日在出口印尼的兩個貨櫃內，發現除了內藏正當申報貨物外，另有大批未列艙單貨物混雜其中，包括手提電腦、手錶、銀塊、相機、汽車零件、健康食品及玩具等，市值超過7,000萬港元。海關相信，走私份子透過將走私貨物，混雜在申報的貨物當中，企圖矇混過關，最終仍被截獲。

圖片紅色圈中顏色出現深淺不一，反映與報稱精煉鉛的密度並不符合。(蔡正邦攝）

而在9月26日，海關查驗出口馬來西亞的兩個貨櫃，發現貨櫃完全沒有所報稱的精煉鉛，全部為未列艙單貨物，包括各類型電腦、手機、汽車電池、集成電路及手提電腦等，市值高達1億元 。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘指，兩宗案件中檢獲的貨物，圖偷運至印尼和馬來西亞，均需徵收關稅。走私份子為了逃避關稅，鋌而走險瞞報。海關估計，走私份子若成功走私，可逃避稅款超過4,000萬港元。海關目前仍針對案中的付貨公司、收貨公司、貨物的來源地及出口地作調查，不排除會有涉案人士被捕。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任黃穎炘（左）和港口及海域科貨櫃貨物檢查組督察劉芷欣（右）交代案件。（蔡正邦攝）

海關重申，會繼續透過情報主導和風險評估的原則，全方位打擊各類走私活動。走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。