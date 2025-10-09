北區醫院走犯｜18歲疑犯被暫控「從合法羈押逃脫」　今早提堂

18歲男疑犯鄧淳霖（Tang Forest），上周六（4日）在元朗涉嫌偷車、無牌駕駛及販毒等5宗罪被捕；還柙期間報稱不適送院，至本周一（6日）傍晚從北區醫院逃走。警方經調查後，周三凌晨（8日）在屯門將其尋回拘捕。



警方今日（9日）表示，已暫控該名姓鄧男子一項「從合法羈押逃脫」，案件已於早上在粉嶺裁判法院提堂。



一名18歲男疑犯在北區醫院逃走。（資料圖片）

被告鄧淳霖（18歲，運輸工人）被控於2025年10月6日，在香港新界上水保健路9號北區醫院3B病房，在香港警隊警務人員49219梁志權的合法羈押下逃脫。

他另被控販毒、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、未獲授權取用車輛及不小心駕駛五罪。控罪指，被告於2025年10月4日，在落馬洲新潭路近燈柱FA8419A，非法販運危險藥物，即23個透明可再封膠袋載有22克甲基苯丙胺、四個透明可再封膠袋載有2克可卡因、四支依托咪酯毒品裝置、39個透明可再封膠袋載有33克甲基苯丙胺、145個透明可再封膠袋載有131克氯胺酮、145個透明可再封膠袋載有29 克可卡因、一個透明可再封膠袋載有4克大麻花及24支已使用的依托咪酯毒品裝置。

此外，他被於同日在上述路段無牌駕駛、不小心駕駛及未獲授權取用一輛私家車，及沒有第三者保險。

控方透露，被告原訂在越押當日，就販毒一案上庭，因越押再被控在合法羈押下逃脫罪。控方申請押後12月4日再訊，待化驗結果及警方進一步調查。被告沒保釋申請，繼續還押。

案件編號：FLCC 2197、2230/2025