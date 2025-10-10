八仙嶺山火報假案｜8歲男童昨晚到警署承認虛報　遭警口頭警告

昨日（10月9日）下午警方接報八仙嶺仙姑峰有多名師生被困山火，出動陸空搜索近4小時，最終證實並無其事，有人虛報，列「浪費警力」跟進。警方稱，一名8歲男童於昨日晚上前往警署，承認曾致電999報案中心虛報有關案件。人員經初步調查後，向該名男童發出口頭警告，他其後獲准離開。



警方提醒市民，虛報案件不但影響警方處理緊急事故的效率，亦可能會導致真正需要協助的市民得不到適當的緊急服務。根據《刑事訴訟程序條例》，虛報而導致浪費警力為嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款2000港元及監禁6個月。

政府飛行服務隊直升機昨日曾在空中盤旋，並無發現山火。

1996年2月10日八仙嶺山火，釀成多名師生5死13傷，為香港死傷最慘重的山火之一。昨日（9日）下午1時47分，警方接獲一名男子報案，指八仙嶺仙姑峰發生山火，有4名老師及21名學生在山上被困。政府飛行服務隊先後派出3架直升機協調救援，惟在空中盤旋時，沒有發現山火或被困人士，相信案件屬虛報。消防亦動用20名消防員搜索，並派出救護車到場戒備，同樣沒有發現。直至下午5時31分，消防才停止動員。

據了解，報案者疑為男童聲線，曾4次致電999報案中心求助，包括下午1時47分內接連兩次、其後1時52分及1時53分，再兩次報案。

警方接獲多次報案指八仙嶺發生山火，多名師生被困，到場後沒有發現。

消防到場搜索後無發現。