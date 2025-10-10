8年前3男操控15歲女運$2000萬可卡因齊被捕　判囚6年4個月至30年

2017年，一名當時年僅15歲少女為數萬元的酬勞，被招攬成為運送毒品的角色，以行李箱攜帶當時市值超過2,000萬港元可卡因，經深圳灣口岸入境香港被截獲拘捕，而在背後操控的3名男子，亦先後在案發後兩年間被捕。高等法院今日（10日）就案件作出裁決，4名現年23至32歲的男女被告，各被判處6年4個月至30年監禁。



毒品調查科行動組高級督察陳力豪交代案情。（警方圖片）

案發在2017年7月4日，毒品調查科探員在深圳灣管制站截查一名當時只有15歲、剛從內地返港的本地女子，並在她所攜帶的行李箱搜出20公斤可卡因，當時市值超過2,000萬港元，探員隨即以販運危險藥物罪名將女子拘捕。

其後，警方發現該名女子曾經多次往來內地香港及澳門販運危險藥物，經深入調查後，警方成功鎖定到背後負責操控該名未成年女子的3名男子，即案中其餘3名被告。在2017年7月至2019年10月，警方成功將他們拘捕。當中該名女被告及兩名男被告，已經分別於2019年6月及2022年8月在法庭承認控罪，法庭最終判處各被告6年4個月至22年的監禁。

至於最後一名男被告，經過3星期的高等法院審訊，法庭今日裁定該名被告罪名成立。法庭根據案件牽涉的毒品數量，以27年4個月為量刑的起點，亦就數項因素，包括案件的嚴重性、跨境元素、利用未成年人士犯案而作出加刑，所以該名男被告一共被法庭判處30年監禁。

2017年，一名當時年僅15歲少女受到數萬元的酬勞作金錢利誘，被招攬成為運送毒品的角色，以行李箱攜帶當時市值超過2,000萬港元可卡因，經深圳灣口岸入境香港被截獲（余俊亮攝／資料圖片）

毒品調查科行動組高級督察陳力豪表示，今次案件反映，無論在親身販運毒品又或是背後操縱的毒販，同樣都在需要負上刑事責任。毒販切勿以為只要自己不直接處理毒品，遙距控制他人販毒，自己就能獨善其身。相反，這些行為已構成串謀販運危險藥物，需要負上的刑責與親身販毒一樣，甚至更為嚴重。

另外，警方批評利用未成年人士販毒是十分卑劣的行為，案中的女被告當時只有15歲，因為想搵快錢，受同案3名被告以數萬元的酬勞作金錢利誘，被招攬成為運送毒品的角色，結果就斷送她的前途。

雖然本案於2017年發生，但經過為期8年的調查與檢控工作，警方最終成功將所有涉案的被告繩之於法，令到他們要為自己的販毒行為承擔刑事責任。此案不但反映警方在打擊毒品方面的專業能力及持續的決心，亦證明警方會鍥而不捨、追查到底，務求將不法之徒一網打盡。

警方強調，警隊對於任何形式的販毒行為，予以零容忍態度，警方會繼續採取情報主導的方式去打擊所有販毒的活動。警方重申，販毒是一項極嚴重的罪行，呼籲市民切勿以任何形式去參與，以身試法。