O記搗勝和偷車集團拘6人　揭6車變流動武器庫　部分涉陀地刑毁案

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）一連兩日（10至11日），展開代號「火灣」的反三合會及偷車行動，成功打擊一個活躍於新界的黑社會團夥，並檢獲6輛涉案車輛和一批攻擊性武器，包括牛肉刀、鐵棍、棒球棍等。



警方以涉嫌「偷車」、「處理贓物」、「藏有攻擊性武器」及「刑事毀壞」等罪名，拘捕6名本地男子（30至65歲），包括涉案黑社會團夥的骨幹成員，他們暫被扣查。警方現正通緝該團夥和其他涉案者。據了解，被捕人為黑幫「和勝和」成員；部分檢獲的車輛涉及兩宗「陀地」糾紛刑事毀壞案。



行動中，警方在檢獲的車輛中搜獲一批攻擊性武器，包括牛肉刀、鐵棍、棒球棍、鐵筆等。（陳浩然攝）

有組織罪案及三合會調查科第二隊總督察胡瀟瀟交代案情指，O記早前收到線報，發現一個活躍在新界的黑社會團夥，在新界多處窩藏行動車輛及武器，用作干犯與黑社會有關的暴力行為。該團夥會在全港各地偷取車輛，並將這批車輛藏匿於一些非常偏遠、無人看管的空地，再利用車輛作為流動武器庫，以便隨時干犯暴力罪行。該團夥分工明確，有成員負責偷車、管理武器和調度車輛作非法行動。

+ 1

經過深入調查及情報分析，警方於昨天及今天突擊搜查新界多地，共檢獲6輛涉案的行動車輛。其中3輛為失車，另外兩車則曾被該黑社會團夥用作干犯兩宗刑事毀壞而被警方通緝。該兩宗刑事毀壞案件，均涉及該團夥過去兩個月因「陀地」爭地問題，向對方車輛作出暴力毀壞的行為，涉案者已經在較早前被警方拘捕。警方正在調查是次行動檢獲的車輛有否涉及該團伙其他的案件。據悉，3輛失車均在今年內報失，而2輛通緝車則並非失車；涉案偷車團夥已運作超過半年。

從警方提供的照片可見，其中一輛被扣查的私家車為保時捷；有被盜車輛的匙膽被撬毀。

行動中，警方在檢獲的車輛中搜獲一批攻擊性武器，包括牛肉刀、鐵棍、棒球棍、鐵筆以及犯案用的手套等。此外，警方亦在附近一個空置的村屋以及一個被該團夥所操控的非法賭檔中，再檢獲另外6把牛肉刀。

有組織罪案及三合會調查科第二隊總督察胡瀟瀟交代案情。（陳浩然攝）

警方重申，打擊黑社會是警務處處長首要行動項目之一，警方絕不容忍任何涉及黑社會的非法活動，亦會繼續不遺餘力打擊黑社會活動及其收入來源。