城巴汀九橋疑行錯路急切線險撞石壆　城巴：暫停車長駕駛職務

網上廣傳一條影片，可見一輛行駛967路線的雙層城巴，在傍晚時份沿汀九橋往新界方向慢線行駛，期間懷疑司機發現行錯路，當巴士駛至近落屯門公路與入大欖隧道的分隔石壆前，突然急切向右邊，連切兩線包括石壆前的影子線，進入往大欖隧道方向的左一線。



城巴回覆《香港01》指，正主動調查一宗今年10月10日（星期五）傍晚發生於汀九橋的駕駛安全事件，涉及一輛往天水圍（天恩邨）方向的967號線巴士。城巴已即時暫停該名車長駕駛職務，並按既定程序展開內部調查。



現場車速限制為每小時70公里。片段所見，巴士在切線前一刻曾亮起煞車燈，隨即閃起右邊指揮燈、全車即切向右邊。967路線由港島金鐘駛往天水圍天恩邨，與途經大欖隧道。疑司機不慎未有留意，一直沿汀九橋慢線行駛，而慢線卻只能駛往屯門公路。不排除當司機發現行錯路時，才急忙切線。

該輛967線城巴連切兩線，更踩入影子線險撞石壆。(網片截圖)

將車Cam片段放上網的網民，亦在片段中加上文字及特效，標明涉事巴士在切影子線時，險撞向分隔石壆。憑片段估計，巴士與石壆最近距離不足兩米，但巴士行駛速度不算慢，假如司機稍有失手，巴士撞向石壆後或會發生嚴重事故。不過，片段及帖文均沒有提及涉事時間及日期。

有網民直言「咁都無翻算佢執到」；亦有人看過片段後，認為司機「好身手!」