有片｜非洲漢元朗站拖篋惹疑　警截查揭成篋磚狀可卡因　值近千萬

網上流傳一段長約4分鐘的影片，可見數名軍裝警員在港鐵元朗站大堂，截查一名非洲男子，並檢查懷疑是該男子攜同的一個行李篋。篋內裝載了十數件大小一致、以錫紙及黑色膠袋等包裹的磚狀物，有警員以鎅刀割開包裝檢查內容物，發現內為一塊白色磚狀物，疑似毒品可卡因。警員隨即拍照紀錄，並以透明證物袋裝起該白色磚塊。有網民直指「破大案」，又不解為何會有人乘港鐵販毒：「拎住成喼嘢搭地鐵咁叻仔」。



警方表示，新界北總區快速應變部隊人員昨日（11日）晚上約11時，在港鐵元朗站巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，上前截查後，在該名51歲外籍男子的行李箱內，檢獲約13公斤懷疑可卡因，市值約950萬元。該男子涉嫌「販運危險藥物」被捕，正被扣留調查；案件交由元朗警區重案組跟進。據了解，疑犯為尼日利亞籍，當時拖着一個細小的手提行李箱在港鐵元朗站近G出口遇查，被搜出約12磚以錫紙包裝的思疑可卡因，警方不排除有其他人涉案。



數名機動部隊警員在元朗站截查一名可疑非裔男子，並即場檢查一個行李篋。（網上影片）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（販運是指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

行李篋內有多件磚狀可疑物品，警員即場打開檢查，發現內為白色磚狀物。（網上影片）