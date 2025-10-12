有片｜太子道西男子衝紅公仔險捱撞 揚手致歉 網：起碼肯認錯
撰文：凌逸德
出版：更新：
網上今日（12日）瘋傳一段驚險車cam影片，一名男途人衝「紅公仔」過馬路，險被車撞。片段時間為今午約1時半，一輛私家車駛至太子道西230號一個燈位時，一名過路漢沒有看燈下，低頭施然走出馬路，千鈞一髮之際，片段傳出多下響咹聲，私家車及時扭右剎車閃避，該男途人即猛然褪後，幾乎失平衡跌倒，整個人「彈跳」路中安全島等候處。驚險過後，人車雙雙停低良久；過路男疑知理虧，除下耳機，多次向私家車揚手致歉。
影片引起網民熱議，片主提醒「真係小心老人家完全冇睇過燈！大家駕駛要小心提高警覺性!」有網民批評過路漢累己累人「唔好衝出嚟害人啦！」、「呢啲人唔怕死，最怕你罰佢錢！」亦有人讚揚伯伯知錯能改，「起碼個阿伯肯認錯」、「起碼都知自己衰咗耍冧，見好多人衰咗仲要惡過人！」
