拆彈專家「展超Sir」竟是印尼華僑　現身印尼防罪講座深受歡迎

早前在鰂魚涌戰時炸彈案中，帶領同僚拆彈的爆炸品處理課高級炸彈處理主任高級警司李展超，原來父親是印尼華橋，故「展超Sir」出世便有印尼語名字「Suryanto」。在拆彈當日記者會上，他身穿的工作服亦印有印尼名，成功捕捉眾多印尼人的眼球，對印尼華僑後代成功拆除1000磅戰時炸彈感到無比驕傲。「展超Sir」今日（12日）應印尼駐港總領事館邀請，出席印尼傭工防罪講座，用印尼語呼籲印尼傭工提防騙子及提醒身邊人，深受在場人士歡迎，不少印傭姐姐湧上合照打卡。



「展超Sir」今日（12日）應印尼駐港總領事館邀請，出席印尼傭工防罪講座，用印尼語呼籲印尼傭工提防騙子及提醒身邊人。（警方圖片）

今早（12日），新界北總區防止罪案辦公室人員獲印尼駐港總領事館邀請，在天水圍天暉路社區會堂舉辦「非法墮胎法例 x 反洗黑錢 x 防騙」專題講座，向過百名印藉外傭提供實用資訊。

講座尾聲，印尼駐港總領事館特別邀請「展超Sir」現身。「展超Sir」身穿工作服到場，由拆彈專家化身為防騙大使，並用印尼語呼籲印尼傭工提防騙子及提醒身邊人。

「展超SIR」深受在場人士歡迎，不少印傭姐姐湧上合照打卡。（警方圖片）

警方指，「展超Sir」父親為印尼華橋，故按傳統在他出生時，起了一個印尼語名字「Suryanto 」，「Suryan」的意思為太陽。在鰂魚涌拆彈行動中，「展超Sir」身穿印有印尼名字「Suryanto 」的工作服進行新聞發佈會，相關片段引起印尼網民高度關注，觀看次數短時間內超過百萬人次，印尼網民對印尼華僑後代成功拆除1000磅戰時炸彈感到無比驕傲。