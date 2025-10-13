車cam｜葵涌道田螺車圖切三線險撞電單車　鐵騎士手指指控訴

今（13日）網上流傳一條車cam片段，記錄驚險一段。片中一輛田螺車沿葵涌道行駛，期間欲從右切線至左，連切兩線後，有人疑在中線時未有「望清楚」，直駛向左一線一輛電單車，一度與電單車並排。田螺車在最後一刻察覺，馬上扭回左二線。鐵騎士經歷生死時刻，即對田螺車「手指指」。



車cam引起網民熱議，有人指田螺車駕駛態度有問題「大車衝衝衝」；對於鐵騎士手指指，則有人回應「就係執返條命先手指指」。



片中一輛田螺車沿葵涌道行駛，期間欲從右線切線至左線，惟有人懷疑想連切兩線，在中線時未有「望清楚」，直駛向一輛電單車。（Pak Lam／車cam L（香港群組））

