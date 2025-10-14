醉漢到鳳樓尋單戀對象　被拒門外激動持刀　警施胡椒噴劑制服

一名男子在深水埗報警，聲稱有「鳳姐」被人斬傷、滿地鮮血。警員趕至未有發現傷者或血案，只在「鳳樓」外尋獲持牛肉刀的報案人。惟他疑醉酒、精神不穩，最終要用胡椒噴劑將他制服，並送院檢查。據了解，有人疑戀上女事主，惟女方有男友而遭拒絕見面，懷疑因此持刀威嚇。



現場為深水埗基隆街與北河街交界一個唐樓單位外。今日（14日）較早時，涉案男子曾到上址一間鳳樓「撳鐘仔」，但沒光顧就離去。及至凌晨1時許，警方接獲該男子致電報案，指發現上址一名女子被人用牛肉刀斬傷，又指現場滿地鮮血。

被捕人笠上頭套由救護車送院。(李家傑攝)

大批警員接報趕至，四下搜尋並無發現受傷女子，卻於鳳樓外發現一名可疑男子。據悉，他一手持刀、一手持啤酒罐；地面亦有多個已飲完的啤酒空罐。由於他情緒不穩，又未有理會指令放下武器，最終警員要出動胡椒噴劑將他制服。

警員經調查後相信事件為虛報，被捕男子即為報案人，47歲姓郭，為該鳳樓常客。凌晨1時45分到基隆街254號鳳樓尋歡，並持刀找59歲姓黃女友人，但對方因有男友拒絕見面。

郭男經救護員初步檢查傷勢後再送院，事件中沒有人被斬傷。警方將案件列作「藏有攻擊性武器」及「浪費警力」跟進。

警員進入鳳樓調查。(李家傑攝)

鳳樓外遺下多個啤酒空罐。(李家傑攝)

