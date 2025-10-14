入境拘外傭「秘撈」揭日薪最低$100　有人開工「偷雞」賓館做PT

入境處展開一連3日打擊外傭在港違反逗留條件為主的反非法勞工行動，拘捕10名懷疑非法勞工及6名僱主，當中有8人為現職或前外傭，分別在賓館清潔、在餐廳做侍應、在街邊攤檔向同鄉推銷貨物。調查發現，她們經朋友或同鄉介紹工作，並且以現金出糧，日薪介乎100至500元不等，會在放假開工，有人甚至會在工作日時利用家務工作空檔，到住所同層的賓館做2至3小時兼職。



入境處「劍魚」行動，拘捕10名非法勞工及6名僱主。（翁鈺輝攝）

高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩表示，入境處對非法勞工問題一直保持高度警覺，包括外傭在港從事非法工作，並採取積極採取有力及有效的執法行動。入境處在周日至今日（12日至14日）一連3日，在全港各區進行了一個代號「劍魚」、以打擊外傭在港違反逗留條件為主的反非法勞工行動。

行動中，入境處共拘捕16名人士，包括10名懷疑非法勞工及6名懷疑聘用非法勞工的人士。在被捕的10名非法勞工均為女性，大部份是印尼或者菲律賓籍，年齡介乎26至43歲，中包括5名現職外籍家庭傭工、3名在香港逾期逗留的前外籍家庭傭工、1名訪港旅客人士及1名輸入勞工。另外6名涉嫌聘用非法勞工的人士，均為香港居民，分別5男1女，年齡介乎41至63歲，他們是涉案公司或餐廳東主或者相關負責人。

整個行動中，入境處調查人員一共搜查了26個目標地點，包括餐廳、零售店舖及商業大廈等，個案中有被捕的非法勞工在賓館清潔時，或在餐廳做侍應時，當場被入境處拘捕。初步調查顯示，被捕的非法勞工經朋友或同鄉介紹工作，並且以現金出糧，日薪介乎100至500元不等。入境處搜獲了大批證物包括清潔用品、圍裙、手套及手提電話等。

+ 4

今次行動有兩類個案。第一類個案是現職外傭在放假外出放假日的時候，外出進行非法工作，以賺取額外收入。她們會在自己休息日到餐廳做侍應或者洗碗的工作，從而賺取外快。入境處亦發現有外傭會在街邊攤檔售賣行李箱或手袋等用品，攤檔僱主特意聘用外傭，推銷及出售行李箱或手袋，用低廉的價格吸引同樣是外傭的主要顧客群購買。

另外一類個案，是外傭除了在放假的日子之外，亦會用從事家務工作的空檔時間，去進行非法工作。為了方便她們工作，她們會在住宅地方附近的工作地點工作。其中一個外傭在合約住宅地址同一層的賓館，從事兼職工作，每日做2至3小時，協助招呼客人、清理或整理房間等。入境處會積極繼續跟進調查的工作，不排除會有更多人被捕或者被檢控。

入境處搜獲了大批證物包括清潔用品、圍裙、手套及手提電話等。（翁鈺輝攝）

傅提醒僱主及外傭，當簽訂標準僱傭合約，外傭只能根據合約附錄的住宿安排進行相關家務工作，外傭不能為其他人從事任何其他工作，僱主亦不能指派外傭為其他人從事任何工作，以免負上刑責。入境處亦呼籲，僱主平時多加留意工人的動向及表現，例如她每次回家的時候是否表現疲累，外出的衣着是否工作服等。如果發現可疑，應向外僱了解相關的情況，若有違法行為，可向相關部門作出舉報。

任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。另外，任何人如向入境處職員進行虛假申述，亦屬犯法，一經定罪，最高刑罰為罰款15萬元及監禁14年。串謀詐騙亦屬嚴重罪行，根據刑事罪行條例，最高可被判監禁14年。另外，《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。

入境處重申，對非法勞工零容忍，非法勞工自身固然要面臨刑事責任，而僱用不可合法受聘人士同樣要負上嚴重罪行。2021年政府已修訂入境條例，增加僱主僱用非法勞工的罪行，最高刑罰由原本罰款35萬及監禁3年，大幅提升至罰款50萬及監禁10年。另外，相關公司的董事、經理、秘書或合夥人均需負上刑責。僱主在聘請外傭時必須查看求職者有效的身份證明文件，採取一切切實可行的行動確保求職者可合法受聘，除查看身份證外，亦應查詢該求職者，如有懷疑應作出舉報。若僱主有任何疑問，可致電入境處舉報熱線：2824 1551或舉報非法勞工專線3861 000。