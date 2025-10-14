元朗刀匪劫案｜變裝潛逃3小時後　再糾黨偷老婦袋　37歲男終落網

元朗今日（14日）短時間內發生兩宗街頭持刀行劫及盜竊案，早上約8時，一名六旬男受害人在街頭長凳休息時，遭賊人持菜刀指嚇，搶去有900元現金的斜孭袋。警方四出兜截不果，在附近一地盤發現懷疑屬賊人的菜刀、頭套、手套，另發現賊人曾換了不同顏色的衣物後逃去。事隔約3小時，一名76歲女子在公園做運動期間，被兩名賊人趁她不為意，搶去手袋。



經追查後，警方相信兩宗案件有關連，針對街上年長受害人犯案，並在首案發生後7小時，下午成功拘捕一名37歲的涉案非華裔男子，涉嫌「行劫」及「盜竊」。



警犬到場協助搜捕。（黃煦緻攝）

警員進入地盤搜索可疑人。（翁鈺輝攝）

元朗一個上午發生兩宗行劫及盜竊 專針對街頭長者

警方表示，上午8時許，一名63歲的本地男子在青山公路旁邊一張長椅休息期間。被一名戴頭套的疑犯持刀指嚇，搶去背包連同內裏900元現金，及兩包全新香煙，疑犯其後徒步逃離現場。據悉，賊人對方曾走入媽廟路一個地盤後失去蹤影。據悉閉路電視錄影顯示，賊人換上另一顏色的衣服。

另一宗案件則發生在上午11時，一名76歲的本地女子在元朗的采葉庭附近一個公園做運動期間，有兩名非華裔的疑犯趁她不為意，偷去放在旁邊的手袋，袋裏有3,100元港幣及價值2,000元的手提電話。兩名疑犯得手後，隨即各自踩單車逃去。幸兩宗案件中的受害人均沒有受傷。

元朗警區重案組第二隊偵緝高級督察林嘉傑指，匪徒在光天化日下，短時間內針對街上年長受害人犯案。 經過警方分析後，相信兩宗案件有關聯，鑒於案件性質嚴重，隨即交由元朗警區重案組第二隊接手調查。警方迅速調配了大量人手，到現場一帶進行搜證。

元朗警區重案組第二隊偵緝高級督察林嘉傑交代案件。（王譯揚攝）

警在逃走路線檢菜刀及頭套 首案後7小時拘人

警方在第一宗搶劫罪發生後，在疑犯逃走的路線附近，檢獲了一個相信是犯案時所使用的頭套及一把約30厘米長的菜刀。經過仔細分析大量閉路電視片段，警方鎖定其中一名非華裔疑犯的身份，並相信與上述兩宗案件有關聯。

直至今日下午3時，警方迅速在元朗泰衡街，成功截獲及拘捕一名37歲的非華裔男子，並且檢獲他犯案時所身穿的部分衣物，及一包與第一名受害人報稱為失物的同款香煙。該名男子現正被扣留調查，稍後將被落案起訴，案件仍然調查中。

賊人走到幼稚園附近的地盤後失去蹤影，警員接盾牌搜捕。（黃煦緻攝）

+ 3

警方強烈譴責有關暴力罪行，重申對任何的暴力行為採取零容忍的態度，會用盡一切方法打擊罪行，並將罪犯繩之於法。持刀行劫屬嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處終身監禁。警方呼籲，市民切勿以身試法，外出時應小心保管好隨身財物，以免被賊人有機可乘。