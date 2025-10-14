拳擊男教練夥兩女由曼谷抵港被捕　海關揭手提行李藏$300萬大麻花

海關前日（12日）在機場偵破旅客販毒案，共檢獲約14公斤懷疑大麻花，估計市值約300萬元，由泰國曼谷來港的1男2女旅客被捕，當中男方報稱任職拳擊教練。



海關前日（12日）在機場拘捕由泰國曼谷來港的1男2女，共檢獲約14公斤懷疑大麻花，估計市值約300萬元。（林振華攝）

海關毒品調查科高級調查主任卓主烽表示，海關前日（12日）根據風險管理原則，截查兩名由泰國曼谷飛抵香港的外籍男女遊客（26歲及22歲），清關時發現他們的手提行李X光影像，呈現大量夥粒狀物體，十分可疑。關員打開檢查後，分別檢獲34包、18包食品包裝及少量個人物品，部份食品包裝有重新封口痕跡，所指的食物類別亦與夥粒狀不吻合，檢查後即發現該批毒品，將該對男女拘捕。

關員經調查後，再拘捕同一班機、另一名由泰國曼谷飛抵香港的32歲外籍女子，懷疑她與案有關。被捕男子報稱為拳擊教練，兩名女子均報稱無業。3人已共同被控以一項「販運危險藥物」罪，明日（15日）西九龍裁判法院提堂。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，這確保有效打擊跨境販毒活動。據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。