金價高企引騙徒垂涎　兩男典當假金鏈被捕　涉款$14萬

國際金價持續高企，引起騙徒垂涎。兩名男子今年7至9月到當舖典當假金鏈6次，其中3次成功，騙取14萬元。警方經調查後，昨日採取行動，拘捕兩男涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」。



金鏈的扣是真金，其餘是薄金屬。（鄭嘉惠攝）

黃大仙警區重案組第二隊偵緝督察岑思朗稱，警方進行針對性的情報搜集，懷疑有歹徒以 高仿真度的金器，以魚目混珠的形式進行詐騙；經過調查鎖定兩名目標男子，他們於7月至9月曾6次將金頸鏈帶到九龍及新界區不同的當舗典當，其中3次成功，涉及款項14萬元。

岑續稱，該些金頸鏈經過人手加工，扣位用真金，其餘位置用薄金包金。警方重案組於過去兩日採取行動，拘捕27歲及54歲男子，檢獲他們犯案時穿着的衣物。

據悉，兩名疑犯報稱無業，有黑社會背景，但屬不同社團，不排除有人製造假金鏈後讓他們帶去典當。而6次典當中，涉及5間當舖，部份當鋪職員沒有上當。涉案金鏈約重1.9至1.92両，外形相似，每次典當騙取約4.5萬元。

黃大仙警區重案組第二隊偵緝督察岑思朗（右）及刑事調查第五隊督察温朗晴。（鄭嘉惠攝）

黃大仙警區刑事調查第五隊督察温朗晴提醒稱，金價持續上升，成為歹徒犯案的誘因，從事黃金交易的人要份外小心，要充份測試相關金器的成份免招損失。

根據香港法例210章盜竊罪17條，一經定罪最高可判入獄10年。

金鏈的扣是真金，其餘是薄金屬。（鄭嘉惠攝）

警方檢獲歹徒行騙時穿戴的衣飾。（鄭嘉惠攝）

行動中檢獲的收據。（鄭嘉惠攝）