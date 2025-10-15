警方反非法賽車拉11人扣11車　包括荃錦公路時速120公里「劏彎」

警方新界北區打擊非法賽車活動，拘捕11名男女涉及5宗非法賽車案，當中有車輛在荃錦公路以時速120公里「劏彎」，橫越路中雙白線互相追逐。



警方在行動中截獲10部私家車。（蔡正邦攝）

警方在行動中截獲1部川崎電單車。（蔡正邦攝）

新界北總區交通部執行及管制組總督察吳慶昌稱，新界北總區交通部針對區內非法賽車、超速及危險駕駛黑點，採取代號「奔駒」 反非法賽車行動，以情報主導，配合科技搜證，在區內「非法賽車」黑點進行針對性部署及錄影搜證，共偵緝5宗「非法賽車」，涉及10架私家車及1架電單車，全部在深宵凌晨零時至3時左右進行。

其中2宗案件涉及5架私家車，於荃錦公路非法賽車，部分涉案車輛，在荃錦公路不斷高速來回跑圈，交換位置追逐，於限速50公里彎多路窄的山路上，以時速120公里行駛；部份私家車為了保持高速過彎，多次橫越路中雙白線（俗稱劏彎）進行追逐。

警方截獲「掃把佬」、豐田「GR86」及福士「GOLF」等車。（蔡正邦攝）

另外3宗案件，涉及5架私家車及1架電單車，在屯門公路進行「非法賽車」。其中一案是1架私家車與1架電單車，由屯門公路經小欖路段互相追逐至汀九橋，距離約20公里，車輛限速80公里，以接近時速200公里行駛，並且在行車線之間左穿右插，完全無視其他道路使用者的安全。

新界北總區交通部人員就拍攝到的片段作深入情報收集及調查，鎖定涉案目標人物，於過去兩日（10月14日及15日）清晨時份，於本港多處地方展開拘捕行動，以涉嫌「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪名拘捕10男1女（26至37歲），部分人士報稱為 護士、裝修工人、汽車維修員及商人等。

行動中搜出全部10架私家車及一架電單車，並已扣查作進一步檢驗。所有被捕人士現正被扣留調查，案件仍然在調查中。

根據《道路交通條例》，任何人未經警務處處長書面同意而參與車輛之間在道路上的速度競賽，即屬違法，一經定罪，最高會被罰款10,000元及監禁12個月，司機駕駛執照亦會被取消12個月。另外，進行非法賽車亦有可能構成危險駕駛，最高可被判罰款25,000元、監禁3年及停牌最少6個月。⁠

警方嚴厲譴責涉案司機「非法賽車」行為，他們除了對其他道路使用者構成危險，更往往是引致嚴重交通意外的主要成因。警方會繼續重點打擊區內既非法賽車及危險駕駛的行為。