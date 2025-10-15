流浮山奪命車禍．有片｜司機救車事敗被輾　5剷車升高貨櫃車救人

天水圍流浮山道新慶村一個貨倉今日（15日）發生奪命交通意外，一名71歲姓黃貨櫃車司機疑無拉手掣致車輛溜前，他欲救車不果，腳部被輾過及困於車底，獲救出送院後不治。



網上流傳一段意外發生後的影片，貨倉內多名工友知悉意外發生後趕至了解，其中有5名男工友分別駕駛5輛剷車，從左、右及後方嘗試升高貨櫃車，有目擊者稱：「佢哋向度救佢呀」、「抬起個部車，你睇吓佢哋點救佢」。其後，貨櫃車壓住事主的右邊車胎被抬高至離地，相信有其他人上前試圖將事主救出，剷車其後徐徐將貨櫃車降回地面。惜事主送院後告不治。



流浮山貨倉車禍，5剷車合力升高貨櫃車救人。（網上影片截圖）

流浮山貨倉車禍，5剷車合力升高貨櫃車救人。（網上影片截圖）

事發於今日（15日）上午11時17分，警方接報一部貨櫃車撞到一名男子，他腳部被困重傷昏迷。傷者獲救出後，由救護車送往天水圍醫院搶救，惜延至下午1時16分不治。

現場是貨倉的車場位置，路面呈暗斜。71歲黃姓死者是貨櫃車司機，當時他將車停在貨倉裝貨區上貨，疑無拉手掣致車輛溜前。他連忙衝上車欲跑上司機位煞掣，其車門撞向停泊於右前方的另一輛貨車的貨櫃，導致他一度被困在其貨車車門及該貨櫃之間。其後，該另一輛貨車駛離，黃隨即跌倒地上，結果被仍在溜前的貨櫃車輾過下半身。貨櫃車繼而撞向路壆停下，黃被困在後轆位置，多處受傷昏迷。

案件由新界北總區交通部特別調查隊跟進調查。警方呼籲，任何人如目睹意外發生經過或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

警方在場調查。（蔡正邦攝）

貨櫃車車頭跌在石壆外。（蔡正邦攝）

現場所見，貨櫃車撞爛路邊石壆，駕駛室衝出石壆外的草叢；右尾轆旁邊遺下一隻鞋和雜物。

現場遺下一隻鞋。（蔡正邦攝）

現場遺下碎片。（蔡正邦攝）