警隊代表團出席國際刑警未來警政大會　與各國執法代表交流

香港警務處高級助理處長、刑事及保安處處長陳東率領香港警務處代表團，於本周一至周二（13至14日）出席在沙地阿拉伯首都利雅德舉行的第二屆國際刑警未來警政大會，33個國家及地區共62名代表出席。會議上成員國的高級警務人員代表共同探討未來警政在快速科技發展下的趨勢，協助執法機構識別潛在變化，並制訂有效應對策略。今年會議上聚焦3個議題，包括未來社會警政、新型警務模式與角色和能力建構，以及維護全球治安的前瞻性領導力。



沙地阿拉伯首都利雅德舉行的第二屆國際刑警未來警政大會，33個國家及地區共62名代表出席。（警方圖片）

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪應邀發表「未來城市的數碼防火牆」專題演講。他透過介紹一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，闡述警隊善用科技回應數碼時代日益複雜的警政挑戰。在偵查及打擊科技罪案的同時，亦致力提升市民的防騙意識，強化公眾在數碼環境下的自我保護能力。

會議期間，香港警務處代表團分別與巴西、印尼、印度、西班牙、法國、荷蘭、意大利、愛爾蘭、德國等執法機構代表進行交流。同時，代表團應主辦機構納伊夫阿拉伯安全科學大學邀請，參觀該校的科技罪案及科技鑒證中心，以及人工智能執法中心。其間，代表團了解當地如何運用人工智能及無人機技術使執法工作現代化，展示沙特阿拉伯邁向智慧警政方面的最新發展。

香港警務處表示，將持續發揮香港作為「超級聯繫人」的角色，透過國際刑警組織平台推動警務創新與區域執法協作。香港警務處將全面配合香港特區政府政策，強化與亞洲及各國執法機構的聯動，為維護全球安全作出貢獻。