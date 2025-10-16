警八鄉搗製毒工場　檢值約14萬依托咪酯粉、溶液及煙彈　2人被捕

警方在八鄉一個村屋搗破一個懷疑由本地三合會操控的懷疑製毒工場，檢獲多樣含依托咪酯相關毒品，檢獲的毒品總市值共約14.5萬元，並拘捕2人涉嫌「製造危險藥物」及「販運危險藥物」。



油尖警區特別職務隊第二隊根據線報及經深入調查後，昨（15日）搗破一個位於八鄉區懷疑由本地三合會操控的懷疑製毒工場。該工場設於村屋內，懷疑專門製造含有依托咪酯的煙彈，並向區內多個非法賭場及毒窟供應毒品。

警方昨（15日）於八鄉區的村屋截查一名可疑男子及一名可疑女子，警員其後在該單位檢獲約7克懷疑依托咪酯粉末、48粒懷疑含有液態依托咪酯的煙彈、約400毫升懷疑液態依托咪酯溶液以及大量懷疑制作毒品工具。檢獲的毒品總市值共約14.5萬元。

（警方提供圖片）

經調查後，警方拘捕該一名46歲姓梁本地男子及32歲姓曾本地女子，涉嫌製造危險藥物及販運危險藥物。所有被捕人已被控各一項「製造危險藥物」及各一項「販運危險藥物」罪，案件明日（17日）在屯門裁判法院提堂。

警方強調，打擊三合會活動及其收入來源是警務處處長首要行動目標之一。警方將繼續以情報主導的方式，打擊三合會活動及罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款五百萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁七年及罰款一百萬元。警方呼籲市民切勿以身試法。