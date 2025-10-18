直播｜中環華懋大廈三級火1人不適送院　九巴電車服務受封路影響

中環發生火警。今日（18日）下午4時24分，警方接獲多個報案，指中環干諾道中34-37號華懋大廈後巷有棚架發生大火，濃煙直沖半空，現場據報傳出爆炸聲，有3名男子被困升降機內。消防正趕往救援，出動兩隊煙帽隊及動用兩條喉灌救，火警於下午4時36分升為三級火。現場所見，路面有不少被燒毁的棚架竹枝及灰燼。



救援人員救出一名男子，吸入濃煙不適，起初失去知覺，其後恢復清醒，被送往瑪麗醫院治理。30人自行疏散至安全位置。

+ 2

另有報案指，便利店內有3名成人及1小童，以及便利店職員被困在內，指好多濃煙，要求消防協助疏散。

下午4時40分，警方開始擴大封鎖線清場，有在萬宜大廈工作的工友表示，15至20分鐘之前聽到倒冧聲音，所以出來圍觀，發現火警。

距離事發地盤約300米距離的服裝店職員周小姐表示，4時半左右聞到燒焦味，之後聽到3聲巨響爆炸聲，大概10分鐘後，警察和消防車到場。

運輸署表示，因火警，干諾道中(往上環方向)近畢打街的全線仍然封閉。同時，德輔道中(來回方向)介乎域多利皇后街及砵典乍街的全線仍然現已封閉。

駕駛人士請考慮改用其他道路，並避免前往中環一帶。

市民請留意九巴途經干諾道中(往上環方向)及德輔道中(來回方向)的服務會受影響。

請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

以下電車服務受阻:

東行-介乎畢打街及杜老誌道之間

西行-介乎砵典乍街及文華里之間

現時在干諾道中(往上環方向)的車龍龍尾已到夏慤道近香港演藝學院。

現時上址交通擠塞。

中環有棚架起火。（讀者SO先生提供）

中環有棚架起火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）