獅子山墮崖｜中年男死者身份不明　穿黑短衫短褲　腿內側花朵紋身

獅子山今早（18日）有一名男子被發現墮200米崖底身亡，由政府飛行服務隊直升機吊起遺體。據了解，救援人員發現男子著陸位置，與獅子頭成垂直角度，懷疑他由該處墮下。男死者被發現時後腦嚴重受傷，四肢骨折，身上無任何財物或身份證明文件。人員在獅子頭一帶，以及獅子山郊野公園入口處的一個建築工地搜索，但沒找到任何與死者有關的個人物品或遺書。



男死者身份暫時未明，據知，他年約40至50歲，被發現時身穿黑色短袖衫，黑色短褲，黑色襪，無穿鞋，左大腿內側有一個約5厘米乘5厘米的花朵紋身。案件暫時沒有可疑，交由黃大仙警區雜項調查隊繼續跟進，正追查死者背景。



消防到場援助。（林澤鋒攝）

今日（18日）上午9時57分，警方接獲途徑行山人士報案，指發現一名男子倒臥距離獅子山山頂約200米位置，呼叫沒有回應。消防及救援人員接報，在獅子山郊野公園集合，隨後上山搜救；政府飛行服務隊直升機亦到場協助。人員其後接觸到事主，但經檢驗證實已經身亡，隨即將遺體吊運到政府飛行服務隊總部。

警方稱，死者年約40至50歲，穿着黑色短袖上衣及黑色短褲。警方接獲行山人士報案，指發現事主暈倒。人員到場於一處山坡發現他，惟現場被證實死亡，經初步調查相信他從懸崖墮下。現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

直升機尋獲並吊起一人送往政府飛行服務隊總部。（林澤鋒攝）

政府飛行服務隊應召到場。（林澤鋒攝）