中環華懋大廈三級火｜火勢蔓延迅速波及鄰廈　消防成立專隊查成因

中環華懋大廈發生三級火警。今日（18日）下午4時24分，警方接獲多個報案，指中環干諾道中34-37號華懋大廈後巷有棚架發生大火，濃煙直沖半空。火警於下午4時36分升為三級火，火勢於下午5時46分受到包圍，消防繼續增調人手，動用4煙帽隊及動用4條喉繼續射水降溫。至晚上8時許，外圍所見，消防已停止射水。



消防處晚上交代詳情時指，火勢蔓延迅速，消防接報後4分鐘到場時，發現整幅棚架已陷火海，火舌波及毗鄰大廈，地面一輛貨車及一個環保斗亦受波及，但大廈內部未受嚴重影響。消防在到場後8分鐘後升為三級火。184名消防及救護人員被派遣至現場，出動兩鋼梯水塔射水降溫，並以無人機在外圍監測。晚上9時13分，火警大致撲滅。火警中3男1女送院，其中一人頭部受傷及吸入濃煙，情況較嚴重，全部人獲救時清醒。消防處已成立專責小組調查起火原因及蔓延迅速原因。



中區警區總督察行動（一）林康恒、消防處消防區長盧瑞生及消防處高級救護主任袁浩章交代火警詳情。（王譯揚攝）

消防處消防區長盧瑞生指，消防處在今日下午4時24分接獲報告，在華懋大廈發生一宗火警。消防人員在接報後4分鐘已經到達現場。消防處在現場發現大廈外牆有棚架搭建並進行維修工程。火勢沿著棚架蔓延得相當之快速，火勢亦都相當猛烈。由於火勢波及旁邊大廈，同時收到市民的求助個案，所以消防到場後的8分鐘，立即將火警升為三級，以調動額外的資源來到現場進行滅火和救援的工作。

今次行動中，共調派了36輛消防車、15輛救護車，一共出動了184名消防和救護人員，共用了4條消防喉和4隊煙帽隊進行灌救。

消防亦都用了兩個鋼梯水塔向起火大廈外圍進行射水滅火降溫的工作，並出動了無人機在大廈的外圍進行火勢的監察。無人機鏡頭下可見，火勢主要都集中在大廈的外牆位置，並未嚴重波及到大廈裡面的單位。熱成像影片亦看到有關火勢是集中在大廈的外牆。

火勢在下午5時46受到包圍，大約晚上7時受到控制，在晚上 9時13分大致將火警撲滅。

消防處共接獲了2宗求助個案。第一宗求助個案中，求助人士身處在華懋大廈的23樓位置。消防人員立即上樓並發現有1男2女。該名男子左手擦傷及懷疑呼吸困難。3人由消防護送到地面，其後男子由救護車送院。

消防人員前往23樓途中，在3至4樓的樓梯間發現一名男子，他懷疑吸入濃煙不適，及頭部受傷。消防護送他到地面，並由救護車將他送往醫院。

在第二宗求助個案中，求助人士是華懋大廈隔鄰一座大廈的15樓位置。據知，即德輔道中61至65號華人銀行大廈。消防登樓後，發現該名女子並無受傷，由消防護送到地面。期間，人員在一樓的位置，發現一名男子需要協助。消防立即調動人手資源協助該名男子，將他護送到地面。

火警原因有待調查，消防處已成立火警調查專隊調查火警原因、火勢猛烈及蔓延迅速原因。

消防處高級救護主任袁浩章指，救護共處理3男1女傷者，當中在華懋大廈3樓到4樓梯間被發現的男傷者傷勢較為嚴重，他有明顯的頭部受傷，以及因吸入濃煙引致呼吸困難。另外3人傷勢則較為輕微，分別因為吸入濃煙引致不同程度的呼吸困難。4人在現場由救護人員進行高濃度氧氣初步治理後，由救護車送往瑪麗醫院作進一步的治理。

中區警區總督察行動（一）林康恒表示，警方在接報後到達現場協助疏散及作封路的安排。行動中，共58名市民自行疏散。封路安排包括畢打街至砵甸乍街的一段德輔道中，以及干諾道中向西方向的三條行車線。封閉道路會逐步解封。

▼晚上情況▼



【20:00】3男1女由救護車送瑪麗醫院治理，其中2男子留醫深切治療部。

【18:00】現場所見，最早獲救的一名男子，他吸入濃煙不適，據知他起初失去知覺，其後恢復清醒；下午5時許，再一男子獲救，他清醒由救護車送瑪麗醫院，據知為被困升降機人士；傍晚6時許，現場亦見再多一男子曾登上救護車，但很快便下車離開。意外中，有約50人疏散至安全位置。

【17:00資訊】有3名男子被困升降機內。另有報案指，便利店內有3名成人及1小童，以及便利店職員被困在內，指四周充斥濃煙，要求消防協助疏散。

下午4時40分，警方開始擴大封鎖線清場，有在萬宜大廈工作的工友表示，15至20分鐘之前聽到倒冧聲音，所以出來圍觀，發現火警。

距離事發地盤約300米距離的服裝店職員周小姐表示，4時半左右聞到燒焦味，之後聽到3聲巨響爆炸聲，大概10分鐘後，警察和消防車到場。

▼下午情況▼



下午5時許，再多一人獲救出。（王譯揚攝）

一名男子由救護車送院。

運輸署：駕駛人士請考慮改用其他道路 避免前往中環

運輸署表示，因火警，干諾道中(往上環方向)近畢打街的全線仍然封閉。同時，德輔道中(來回方向)介乎域多利皇后街及砵典乍街的全線仍然現已封閉。

駕駛人士請考慮改用其他道路，並避免前往中環一帶。

九巴、城巴、電車服務受阻，請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

現時上址交通擠塞。

中環有棚架起火。（讀者SO先生提供）

中環有棚架起火，冒出大量濃煙。（何夏怡攝）