干擾港鐵│專家估計感應器被破壞　發錯誤訊號致車門未關妥就開車

今日（18日）港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，有人刻意伸手干擾列車車門關閉，列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，始安排乘客疏散，情況危險。



香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生形容事件罕見，形容是「世界第一次」，港鐵列車一般行駛列車前，會收到系統的安全訊號，顯示月台及列車車門均關上，始進入「Auto Close」模式行車，懷疑有人破壞了車門感應器，以致傳送錯誤訊號。他續指，列車駛至下一個站才安全疏散，比停駛列車在隧道做法安全，但認為系統仍有改善空間。



灣仔站港島綫月台，有人刻意伸手干擾列車車門關閉。（資料圖片）

未關門仍行駛可能性有二：感應器發放錯誤訊號／車長撳「override」掣行駛

港鐵表示，根據列車上的閉路電視片段。事發今天下午約3時10分，一列往柴灣方向的港島綫列車在灣仔站完成上落客後，當車門準備關上之際，有乘客涉嫌蓄意干擾以致車門未能關上，直至抵達銅鑼灣站，港鐵職員隨即安排所有乘客下車，並將列車調回車廠作全面及詳細檢查。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生接受《香港01》訪問指，估計列車在車門開啟期間行駛的可能性有二：其一，車門的感應器被破壞，以致發放錯誤訊號予系統，讓車長以為月台及列車上所有車門已關閉，因此照常開車；另一可能，則為車長收到車門未關妥的訊號，但通知控制室，啟動越權開關（Override)」按鈕，執意繼續開車。但他認為後者機會甚微。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生分析意外。（網上圖片）

形容意外罕見 有機會是舊式「M車」列車 有安全漏洞

張年生又指，一般車門安全訊號系統有雙重保障，不會只依靠單一訊號，需要兩個訊號確認，才顯示適合開車，而要同時「整爛兩個訊號」，再成功開車，機會很低，形容情況罕見，可能為「世界第一次」。他說，列車車門內大量鎖扣機關，港鐵進行測試時，亦「好難整爛對門」，不能理解是如何破壞。

不過他亦補充，涉事列車有機會為舊款「M車」，為英國製造的「Metro-Cammell」，屬舊式列車，於1970年代引入，起初用「氣洞門」設計，後來改裝用電門，設計較為過時遜色，因此他認為安全訊號系統或有漏洞，有改善空間。

銅鑼灣站港島綫月台，有列車車門故障，未能關上（Threads cw_.ps)

專家：若遇上同樣情況 建議乘客按緊急掣通知車長 遠離車門

至於列車懷疑在開門狀態，繼續行駛至銅鑼灣站，他指情況危險，建議乘客若遇上同樣情況，應按緊急掣通知車長，並遠離車門。他又指，港鐵做法駛至下一站至疏散，其實較為安全，事後下班列車亦應開車頭燈，及開隧道燈，以檢查路軌及隧道有否障礙物。他解釋，若在行駛間在隧道裏停下，乘客或會因好奇探頭出門外，反會更加危險。

港鐵指，已就案件報警，相關行為嚴重危害行車及乘客安全 ，公司予以譴責，並將嚴正跟進。公司十分重視事件，將協助警方調查，並詳細檢查涉事列車和相關設施的運作情況。警方將案件列作「刑事毀壞」，正追緝一名非華裔男童，年約12至16歲，短髮，孭黑色書包，當時身穿啡色衫，卡其色褲，黑色眼鏡，白色鞋。