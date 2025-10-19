機場私家車迴旋處硬切線　遭龍運巴士撞至打筋斗翻側釀兩傷│車CAM

機場發生車禍有人被困意外。根據網上車CAM片段可見，一輛私家車正沿機場路、機場南交匯處左二線行駛，當途至往北大嶼山公路方向出口時，私家車突然向左急切線出路口，此時左一線剛好有一輛暫停載客的龍運雙層巴士駛至，由於雙方距離太近，巴士收掣不及，只見巴士的煞車燈啟動、亦聲到煞車的響胎聲，但仍將私家車攔腰撞翻。



事發後私家車被撞翻，救援人員正在營救車上人士。(網上圖片)

片段所見，私家車被撞後打個筋斗，最終在往北大嶼公路出口快線翻側始停下。而車CAM片主的車輛亦立即在意外現場後方停低，片段亦隨之停下。有網民留言讚揚片主：「樓主勁，即刻落車幫手」、「樓主真係夠義氣即刻落車幫手」；亦有人指出私家車的駕駛行為不正確：「以為人地一定剎得切讓你過」甚或幽默道：「我有打燈喎!」

警方表示，於周六（18日）下午4時10分接獲報案，指有一輛私家車與一輛龍運巴士，在機場南交匯處相撞。車禍造成兩人受傷，包括私家車上一名56歲女乘客、及一名17歲男乘客。兩人均受輕傷，清醒由救護車送往北大嶼山醫院治理。至於60歲巴士男司機、及62歲私家車男司機，則無受傷。初步調查相信，涉事私家車切線時遭巴士撞及，造成意外。警方將案件列作「交通意外有人受傷」處理。

涉事巴士停在上址待查。(網上圖片)