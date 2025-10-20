機場貨機連被撞地勤車衝落海釀2死　現場直擊最新情況｜直播

香港國際機場今日（20日）發生奪命航空事故，兩名地勤人員連人帶車被貨機撞落海不治，4名機組人員沒有受傷。涉事貨機UAE9788從杜拜來港，《香港01》記者乘船出海，近距離直擊現場情況，可見消防快艇在貨機旁邊戒備，岸上亦有大批消防車輛及救援人員。



涉事貨機機頭擱在岸邊防波堤，機尾朝海。機頭底部穿窿，機翼折斷，機身中間斷開，機尾只露出少部分。貨機左邊逃生滑梯彈出，右邊機門亦有打開，但滑梯沒完全打開。



機管局今早10時會見傳媒交代最新情況指，事發時天氣及跑道適合運作，貨機事發前沒發協助及求救信號。《香港01》直播。



【10:18】機管局：貨機事發前沒發協助及求救信號

【10:12】消防處表示，機場航空交通管制中心當值人員在今晨3時53分啟動飛機事故警鐘，通知機場各單位有飛機事故，在3時55分收到確實位置，涉及一架阿聯酋航空貨機，消防人員兩分鐘後到達現場，隨即展開救援工作。

消防處指，現場見到一架飛機斷開兩截，在海上載浮載沉，並有4名機組人員在已打開的機艙門等待救援，消防立即派員拯救，協助4人利用逃生滑梯逃出機艙。另一方面得知巡邏車受事故波及墮海，消防展開水上及水下的救援工作，同時派員在陸地上包括北跑道兩邊500米範圍內搜索，最後消防潛水員在40分鐘後確定巡邏車位置，其後在車上找出兩名被困人士。

【10:07】機管局將與其他部門協助飛機事故調查組配合調查，並與民航處作出評估，今日原本逾1,000個航班將會使用南跑及中跑，強調正常運作，不會影響正常航班。

【10:06】姚兆聰稱，事發時天氣及跑道適合運作。

【10:05】香港機場管理局機場運行執行總監姚兆聰稱，兩名機場保安公司巡邏車上的死者，分別在機場任職7至12年。

【09:38】兩名機組人員於醫院被警方帶走調查。有死者家屬到醫院了解，傷心不已，需旁人攙扶。機場警區人員及新界南總區重案組3A及3B隊展開調查。

【09:10】4名機組人員由大型救護車送抵北大嶼山醫院，胸口掛有分流牌。

據現場圖片所見，涉事貨機機身斷開幾截，浮在海面。

被連人帶車撞落海兩名地勤人員，由消防潛水員救出，年約40歲男司機送往北大嶼山醫院搶救，清晨6時26分不治；年約30歲男乘客則於清晨5時55分被證實當場死亡。至於貨機上4名機組人員則沒有受傷。

據現場圖片所見，涉事貨機斷開幾截浮在海面，其中機尾不知所終；機頭則與機身分裂，機頭擱在岸邊磯石。

