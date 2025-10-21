消防加強打擊非法油站　推「油擊」24小時舉報熱線　派無人機巡查

隨著非法加油站營運模式轉型，逐漸「碎片化」和「流動化」，消防處推出三大措施，全面打擊非法燃油轉注活動，包括設立24小時的「油擊」舉報熱線，供市民提供非法加油站的情報；引用無人機進行巡邏，針對偏遠和隱蔽的地方加強監察，與地面油擊特遣隊合作打擊非法油站；並成立打擊非法燃油轉注活動策略小組，強化跨部門和業界的協助，交換情報。



消防處表示，不法分子採用「碎片化」和「流動化」經營模式，營運非法油站。（鄧海興攝）

打擊非法燃油轉注是消防處的重點工作之一，非法燃油轉注通常在缺乏消防裝置的非法油站進行，存在極大的火警風險，一旦發生火警後果可以很嚴重，可能導致人命傷亡或者財物損失，並嚴重違反《消防條例》和《危險品條例》，對社會的安全造成極大的威脅，因此消防處今日（21日）召開記者會，公布推出一系列打擊措施。

消防處過去3年接獲的非法油站舉報有上升趨勢，投訴宗數由2023年的128宗投訴，升至2024年的300宗，按年增加逾一倍；至今年2025年，暫已接獲500多宗的投訴。有關打擊非法燃油轉注的執法數字則沒有明顯差別，消防處在2023年搗破51個非法油站，檢獲50萬升燃油；2024年搗破52個油站，檢獲63萬升燃油；2025年至今則已搗破50個加油站，檢獲約50萬升燃油。

消防處近期留意到，不法分子採用新的「碎片化」和「流動化」經營模式，營運非法油站。「碎片化」意指由過往大型儲存點，轉為分散在細小和隱蔽的地方經營，例如偏僻的鄉村、鐵皮屋、貨倉，以逃避執法人員的偵測。「流動化」則是流動加油模式，不法分子利用運油車或普通貨車掩飾，配備簡陋裝置，在路邊或露天倉庫和地盤外，進行非法燃油轉注，完成交易後迅速離開，以避開追查。

消防處表示，不法分子利用運油車或普通貨車掩飾，配備簡陋裝置，在路邊或露天倉庫和地盤外，進行非法燃油轉注。（鄧海興攝）

「油擊」舉報眼助舉報非法油站 消防處24小時內跟進

消防處署理助理處長（牌照及審批）倪楚豐表示，為了進一步提升執法成效，處方於今年9月推出火警危險電子投訴平台，新增「油擊」舉報眼功能，操作簡單，市民只需用電腦或者手機，進行兩個步驟便完成舉報。程式平台可上載相片、影片及位置，若市民發現有任何可疑活動，只需要拍下影像，透過遊「油擊」舉報眼便可以提交。消防處接獲舉報後，會在24小時內跟進及展開執法行動，12天內回應市民。

同時，署方會增設一條24小時的「油擊」舉報熱線5577 9666，讓全港市民參與打擊非法燃油轉注活動，更加方便和快捷，建立一個全港性的監察網路， 積極發揮全民消防的精神。目的為明確警告，參與非法燃油轉注活動的人，所有違法的行為都會被舉報，無所遁形，受到全港市民的監察和舉報。

消防處加強打擊非法燃油轉注活動，並推出「油擊」24小時舉報熱線，供市民提供有關非法加油站的情報。消防處署理助理處長（牌照及審批）倪楚豐（左）及消防區長（危險品執法）郭志鈞交代行動詳情。（鄧海興攝）

自今年9月起，消防處亦聯同警務處、海關和食環署，展開代號為「油擊」 的全港性執法行動，針對偏遠和隱蔽的地方，搗破23個非法加油站，檢獲22萬公升柴油，市值超過600萬港元，並進行了47宗檢控。行動針對的非法加油站和流動加油車，牽涉範圍廣泛，包括觀塘、油塘、將軍澳、屯門、元朗、天水圍、葵涌、青衣以及昂船洲一帶，消防處調動約1,000人參與。

消防處加強打擊非法燃油轉注活動，圖為今年9月至今的行動成果。（鄧海興攝）

首用無人機巡邏 發現非法油站即提供情報助執法

行動中，消防處更首次使用無人機巡邏，巡邏隊於行動期間執行了41次巡邏任務，無人機隊會在策略性位置升起無人機， 進行俯瞰式大範圍巡邏，每當發現懷疑黑點或不尋常舉動時，會利用鏡頭聚焦拍攝，有片段顯示不法分子正在使用油槍，向光顧他們的車輛加油，無人機組將情報即時分發給地面的遊擊特遣隊，讓隊員迅速到達現場執法，當場人贓並獲。

消防處自9月起聯同警務處、海關和食環署，首次使用無人機進行巡邏任務。（鄧海興攝）

有別過往傳統情報收集模式至少要安排4人的觀察隊伍，無人機小隊則為2人一隊，能減省人手。消防區長（危險品執法）郭志鈞指，行動期間，消防成功搗破該類非法加油活動5次，執行了13次檢控行動，成效顯著，亦大大提升執法效率。無人機亦配備揚聲器，能夠向附近地區人士發放訊息，宣傳非法加油活動危險性，鼓勵市民積極舉報。

消防處強調，在使用無人機執法時，會考慮到對個人資料的保障，每一次執勤均會嚴格遵守個人資料私隱專員所發放的規定，秉持公開透明的原則，亦會按民航處的規定，循特定路線飛行。據悉，目前消防處有53隻無人機，負責執行不同任務，包括拯救或巡邏任務。

消防處自9月起聯同警務處、海關和食環署，首次使用無人機進行巡邏任務，協助打擊非法油站。（鄧海興攝）

另外，消防處已在上周四（16日），成立打擊非法燃油轉注活動策略小組，聯合多個相關政府部門及業界的代表，一起制定和推行全方位打擊的策略，舉行首次會議。策略小組的成員由來自危險品的管理、執法 車輛的規格和業界等多個範疇，包括警務署、海關、政府化驗所、運輸署、香港工業總會、石油業和主要油公司的代表。

會議中，各方代表就情報分析、策略制定，政府和業界的協助、宣傳教育等多方面。深入探討，提出多項具建設性的意見，未來策略小組會定期會議並持續評估打擊的成效，以應對不斷變化的犯罪手法 。小組的成立標誌著打擊非法燃油轉注的活動，進入一個更加主動的新階段，全面提升執法的力度和阻嚇作用，將會從源頭到售賣層面全面進行全方位的打擊。

消防處成立打擊非法燃油轉注活動策略小組，聯合多個相關政府部門及業界代表，一起制定和推行全方位打擊非法燃油轉注策略。（鄧海興攝）

消防處呼籲市民為己為人，拒絕光顧和參與任何非法原油轉注活動。處方強調，非法油站火災風險極高，營運者無視安全意識，一旦發生火警，後果不堪設想，除了會直接影響光顧者，亦會波及周邊居民和整個社群。而且非法油站是隱藏在社區的計時炸彈，嚴重威脅市民的安全，消防處呼籲「全民消防齊舉報」，守護社區安全。