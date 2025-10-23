有片｜碩門邨販毒男拒截查　襲警開車撞閘逃逸　警拘33歲男涉4罪

昨日（22日）警方在沙田碩門邨截查一輛Tesla私家車，並在車內檢獲含有依托咪酯的電子煙煙彈，惟男司機突然推倒警員及重回駕駛座，再直踩油門逃離現場，警員阻撓不果被私家車撞倒在地。

經進一步調查，警方今日（23日）約零時15分在沙田拘捕該名33歲姓何男司機，他涉嫌「販運危險藥物」、「襲擊警務人員」、「危險駕駛」及「刑事毀壞」，現正被扣留調查，案件由沙田警區重案組第二隊繼續跟進。



網上流傳事發一刻片段，一名軍裝警員及一名便衣警員追著一輛疑似白色Tesla私家車，當時私家車駛向閘口，左轉時將軍裝警撞倒在地，再衝破閘門逃去。被撞警員跌倒後一個翻身站起來，身上的一個袋亦跌在地上，由同僚檢起；片段最後兩警被拋開後，後方一輛警車再追捕涉事私家車。

事發於昨日（22日）凌晨1時許，警方新界南總區衝鋒隊在沙田碩門邨巡邏期間，在新碩樓對開發現一輛Tesla私家車形跡可疑，遂上前截查，警員叫男司機下車搜查，結果在車內檢獲23粒懷疑含有依托咪酯的電子煙煙彈，市值約5,600元。

男司機隨後佯稱身分證留在車內，警員當時在旁控制著他，但司機仍試圖進入駕駛座，並將上前協助的警長推倒，然後踩油門直衝碩門邨出入口的閘門。警員阻撓不果，被私家車再撞倒在地。案件中一名男警長手腳擦傷，被送往威爾斯親王醫院治理。

一名軍裝警員及一名便衣警員追著一輛白色私家車。（victor_lau_77／Threads）

私家車左轉間將一名軍裝警員撞倒在地。（victor_lau_77／Threads）

被撞警員的黑色袋亦跌落地上。（victor_lau_77／Threads）

被撞警員的袋亦跌落地上。（victor_lau_77／Threads）