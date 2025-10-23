大角咀海帆道單位變製毒工場　3男子涉製毒販毒被捕

不法之徒以私人住宅單位做掩飾製毒及販毒，警方港島總區反黑組採取行動，昨日在大角咀海帆道一個單位拘捕3名男子，檢獲一批霹靂可卡因、可卡因、依托咪酯電子煙蛋等，市值約190萬元。據了解，3名疑犯每月收取4至5萬元報酬，分別負責製毒及販毒，部分人有黑社會背景，將毒品供應不同區份。



警方展示檢獲的證物。（黃偉民攝）

警方港島總區反三合會行動組高級督察吳嘉倫稱，反黑組經調查後得悉，歹徒利用大角咀海帆道一個單位進行製毒及販毒活動，探員於昨日埋伏監視，至晚上發現可疑男子步出單位，於是上前截查，在其身上搜出46克霹靂可卡因，隨即押入屋內搜查。單位內有兩名男子，再檢取大量毒品，包括超過 1公斤霹靂可卡因、506克可卡因、775克冰毒、59粒依托咪酯電子煙蛋，與及一批包裝工具和製毒工具。

警方隨即以製毒及販毒罪拘捕二人，他們25至27歲，報稱無業。稍後會被落案，明天早上在東區裁判法院提堂。警方相信已經成功搗破該個以私人住宅單位做掩飾的毒品工場及倉庫，並搗截流入巿場。

據了解，毒品是供應不同的區份，詳情有待進一步調查。3名疑犯的報酬，每個月4至5萬元不等，他們是一個團伙，有製毒有販賣，部分人有黑社會背景。

吳提醒巿民，租出單位時留意租客背景，租用的用途，謹慎處理租約，以防被利用作不法工具。

警方重申，製造及販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。