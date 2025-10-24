扣安全帶執法 · 放蛇片曝光｜黑超便衣警小巴逐個捉　至少7客冇扣

警方今日（24日）在東九龍嚴打公共交通違例，特別針對「沒有穩妥繫上安全帶」執法，並派員放蛇搭小巴，至少發現31名乘客違規，將向他們發出傳票。



懷疑放蛇影片在網上曝光，片段為一輛滿載小巴的車廂cam片，可見女司機駕駛期間有人叫站落車。司機停定後，中排即有一名戴太陽眼鏡男子起身，出示證件稱：「全部人唔好用郁呀吓，差人，警察。」單人座亦先後有兩名男子站起。「黑超」警員隨即盤點稱：「冇扣、冇扣、有扣、冇扣、冇扣、冇扣、冇扣、冇扣」，未知其餘乘客情況。探員亦着乘客拿出身份證，要求女司機固定開啟車門；車外亦有人員隔窗要求女司機出示駕駛執照。如違規乘客以最高罰款5000元計算，至少涉款3.5萬元。



涉事影片為一輛小巴車廂內的片段，該車由女司機駕駛。（網上影片截圖）

今日（10月24日）東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，在東九龍區進行交通執法行動，打擊與公共服務車輛相關的交通違例事項，主要針對「沒有穩妥繫上安全帶」。行動中，警員喬裝為乘客登上公共小巴，共有31名乘客沒有穩妥繫上安全帶，之後將會向相關違例人士發出傳票。

警員喬裝乘客登上公共小巴，合共發現31名乘客沒有穩妥繫上安全帶，將會向相關違例人士發出傳票。（警方圖片）

根據《道路交通(安全裝備)規例》，在設有安全帶的公共小巴上，乘客必須佩戴安全帶。沒有佩戴安全帶的乘客最高可被罰款5000元及入獄3個月。警方會繼續針對各種交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路安全及暢通。

警員喬裝乘客登上公共小巴，合共發現31名乘客沒有穩妥繫上安全帶，將會向相關違例人士發出傳票。（警方圖片）