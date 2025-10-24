O記新界九龍掃黃賭毒　拘28人檢$700萬現金、$70萬珠寶名錶手袋等

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）人員，10月18日至24日展開代號「奇面」的反三合會行動，針對新界及九龍區涉及三合會的非法活動，包括販毒、賭博及賣淫等執法。行動中，合共拘捕28人，並檢獲總值3.5萬元的毒品，以及賭博遊戲機、約值70萬元的奢侈品和約700萬元現金等。



O記人員經情報分析及深入調查，在大埔及尖沙咀區搗破3個懷疑賣淫場所，及一個以遊戲機中心作掩飾的販毒處所。人員共拘捕10男18女（22至69歲），包括7名持雙程證內地女子、5名分別持護照和行街紙的泰籍女子。

被捕人涉嫌「販毒」、「容許處所作販毒用途」、「經營賭博場所」、「在賭場所內賭博」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「經營賣淫場所」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及「違反逗留條件」等罪名，當中12人為犯罪集團的主腦及骨幹成員。調查顯示，犯罪集團成員涉嫌在大埔一持牌遊戲機中心內包裝及販賣毒品，並非法回購中心內「釣魚機」及「老虎機」所用之遊戲積分。

行動中，人員亦檢獲約30克懷疑可卡因、6支懷疑屬第一部毒藥的咳藥水、4部「釣魚機」、16部「老虎機」、安全套、潤滑劑、漱口水、一次性毛巾、約700萬元現金及約70萬元奢侈品，包括兩隻名錶、11個名牌手袋及珠寶首飾。警方亦凍結最少6個銀行戶口內約20萬元犯罪得益。行動中，毒品總市值為3.5萬元。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一。是次行動顯示警方有能力及決心打擊涉及三合會的非法活動，斷絕其收入來源。

警方同時強調，將持牌遊戲機中心用作經營非法賭博場所，不僅觸犯《賭博條例》，同時亦違反《遊戲機中心條例》的發牌條件。警方會與相關發牌部門保持緊密聯繫，共同打擊違法行為。

此外，處理犯罪得益即觸犯《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。