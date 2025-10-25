金鐘20歲男遭點錯相捱斬　警拘3男通緝2主腦　涉金錢糾紛買兇傷人

有黑幫背景的人士疑因金錢糾紛買兇傷人，豈料刀手卻因人有相似「點錯相」，於周三（22日）晚在金鐘巴士總站斬傷一名20歲無辜市民。警方連日追查，以涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害」、「串謀意圖造成身體嚴重傷害」及「藏毒」拘捕3名男子，並已鎖定並通緝兩名幕後主腦。



中區警區反三合會行動組偵緝高級督察陳碧山交代案情。（林澤鋒攝）

中區警區反三合會行動組偵緝高級督察陳碧山交代案情指，本周三（22日）晚上大約10時，警方接報一名20歲中國籍男子在金鐘巴士站等車期間，突然被人從後推倒及用利刀襲擊，附近亦有另一名男子用手機拍攝整個過程。施襲後，兩名男子往灣仔方向逃走，受害人手和背部多處中刀。而警方於接報後4分鐘趕到現場處理，傷者被送院治理，目前仍然留醫，情況穩定。

警方檢獲毒品及手提電話等。（林澤鋒攝）

中區警區刑事部聯同港島總區探員隨即追蹤案發一帶的閉路電視及分析情報，迅速鎖定刀手及其同黨身份。案發一日後，警方在觀塘和深水埗區拘捕兩名18至19歲的中國籍男子，涉嫌意圖造成身體嚴重傷害罪。人員又在該名刀手的身上搜出5包懷疑氯胺酮，並以藏毒罪將他拘捕。

案發後，調查隊聯同軍裝部人員，包括機動部隊，在兩名被捕人的逃走路線大規模搜索，成功尋回一把相信是犯案用的約15厘米長鎅刀。

警方尋回一把相信是犯案用的約15厘米長鎅刀。（林澤鋒攝）

警方調查期間得悉兩名被捕人受聘於另一名本地男子指使犯案。探員同日在紅磡區拘捕該名27歲本地男子，涉嫌串謀意圖造成身體嚴重傷害罪。人員在其住所內檢獲少量的懷疑可卡因、大麻糖、大麻煙和含有懷疑大麻油的煙彈，遂以藏毒罪將他拘捕。

警方發現三名被捕人均有三合會背景，現正被扣留調查。警方將暫控相關罪行，案件將會於下周一（27日）早上在東區裁判法院提堂。

警方相信受害人是因為相貌和身形相似，而被錯認為是另一個人，因而受襲。警方拘捕行動依然會繼續，並已鎖定及通緝兩名人士，相信是幕後主腦。調查顯示今次事件涉及錢銀糾紛，所以有人要買兇傷人。

警方表示，今次能夠快速偵破案件的其中一個重要原因，是銳眼計劃下政府安裝的閉路電視系統發揮重要作用。警方強調絕不容忍這類破壞社會安寧和目無法紀的暴力罪行，並予以強烈的譴責。警方重申打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，會繼續堅定打擊三合會活動，以保障市民安全和確保社會公眾安寧。對於每一宗牽涉三合會的案件，警方必定會嚴正執法。

+ 2

案件發生於周三（22日）晚上10時17分，警方接獲途人報案指，一名20歲許姓男子在金鐘（東）巴士總站，遭2人揮刀連斬數次，施襲者隨後往灣仔方向逃去。許男手及背部浴血，清醒送往瑪麗醫院治理。

現場消息指，事主報稱沒有欠債，亦無與人結怨；事發時他被兩名身穿深色上衣、淺色褲，配戴藍色口罩的男子持刀襲擊 ，左手前臂和上臂各中一刀，背部另中一刀。現場可見，地面遺下少量血漬，有警員手持電筒在金鐘花園近添馬街的草叢搜證。

許男手及背部浴血，幸仍清醒，由救護車送院治理。（梁偉權攝）