以色列籍男來港販毒　紅磡工廈毒品倉斷正　警檢值$9000萬K仔

警方搗破紅磡馬頭圍道一個毒品儲存倉，截查一名以色列籍男子在其身上及工廈單位，共檢獲約200公斤懷疑氯胺酮（K仔），市值約港幣9,000萬元。經調查相信，該名45歲以色列男10月中持旅遊簽證來港，租用迷你倉擔任管倉及販賣毒品的角色，相信為集團主要成員，將被暫控兩項「販運危險藥物」罪，案件將於明天（10月27日）上午在九龍城裁判法院提堂。



警方在一個工廈單位內檢獲8個紙箱，一共檢獲約200公斤懷疑氯胺酮，市值約港幣9,000萬元。（鄭嘉惠攝）

警方毒品調查科昨日（26日）在紅磡進行打擊毒品行動，期間在馬頭圍道一工廈發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，在其身上檢出一包約重45克懷疑氯胺酮（K仔）。警方跟進調查，搜索同一位置的工廈單位，警方在內檢獲8個紙箱，一共檢獲約200公斤懷疑氯胺酮，市值約港幣9,000萬元。

警方毒品調查科總督察湛倬鳴指，該名45歲以色列籍男子在10月中持護照及旅遊簽證來港，並租用上址迷你倉。經初步調查，相信他擔任管理倉庫及派貨角色，他涉嫌「販運危險藥物」被捕。案件將於明天（27日）上午在九龍城裁判法院提堂。湛倬鳴相信行動成功搗破該毒品倉，堵截毒品流出市場，案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。

