有片｜長青公路城巴與拖頭相撞　巴士上層玻璃被撼爆　3乘客受傷

今（26日）凌晨零時許，警方接獲報案，指長青公路往屯門方向，一輛城巴與一架拖頭相撞。警方及救護車接報到場，事件中3名城巴乘客受傷，兩人左手臂擦傷，另一人腰痛，由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。



涉事為城巴路線962X。網上影片可見，當時拖頭剛落橋，兩車平排而行，駛至長青隧道出口路段時相撞，拖頭上疑有闊身機件撞到城巴左側，導致上層擋風玻璃爆裂，有零件飛出。有目擊者在社交平台圖文並茂，指當時「（巴士）被隔離線嘅貨櫃車炒埋嚟攔腰撞到」，直嘆「幸好只有三人輕傷，如果再大力少少我們都受到影響。」



有目擊事發的乘客在社交平台上傳圖文，由圖片可見當時玻璃散落一地。帖主亦發文直嘆「幸好只有三人輕傷，如果再大力少少我們都受到影響。」。（Waisang Hung／香港 [ 屯門 ] 再起時 ）

