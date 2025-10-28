紅磡劏房淪毒品儲存倉　警檢$1900萬毒品　22歲男涉販毒被捕

警方昨日（27日）於紅磡馬頭道一個劏房住宅單位外截查一名22歲男子，人員在他身上搜出3克懷疑冰毒，於是將他押解到其單位進行搜查。人員在單位內檢獲約36公斤懷疑冰毒及大量毒品包裝工具，並在男子的車輛上搜出18粒懷疑依托咪酯煙彈及約4克懷疑可卡因，毒品總值逾1900萬元。



警方指，案中的毒品儲存倉剛開始營運，該批毒品將供應本地市場，相信是次行動已成功堵截一批毒品流入市面。

行動中，警方搜出毒品總值逾1900萬元。（黃偉民攝）

被捕的22歲男子報稱無業，稍後將會暫控3項販運危險藥物罪，於後日（30日）在九龍城裁判法院提堂。

經初步調查，被捕人因為想「搵快錢」 而被招攬為販毒集團的傀儡及「死士」。據知，他負責倉管及跑腿，負責接收毒品及派貨等，涉事單位並不是由他租用。事後被捕人可得的報酬為數百至數千元，但事實上他仍未收到任何酬勞。

毒品調查科行動組高級督察鄧駿穎提醒年輕人，不要貪圖一時之利而販毒。（黃偉民攝）

警方呼籲年輕人不要貪圖一時之利而販毒，不要因為些微的報酬而賭上自己的未來，因為「搵快錢」只是虛假的承諾，一經定罪，將會是要面對漫長的監禁，令家人朋友痛心。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。