西區小巴無人駕駛溜前　司機救車不果倒地　鐵騎士伸援手│車CAM

堅尼地城於周二（28日）發生車禍，一輛專線小巴疑「無人駕駛」下在斜路溜前，撞向一間便利店櫥窗始停下。意外過程被一輛的士的車CAM拍下，可見當時的士司機及時煞車，否則會被小巴衝前殃及。



小巴「無人駕駛」失控撞向安全島鐵欄，零件飛出。小巴司機試圖救車不果，反跌在地上，熱心電單車司機上前協助。(網上片段截圖)

就車CAM片段記錄所見，事發當時為10月28日下午1時38分左右，可見一輛沒有載客、及司機已落車的專線小巴，在士美菲路近科士街交界對開小巴站頭，懷疑在「無人駕駛」下突然沿士美菲路斜路溜前，先撞及路中心安全島的鐵欄，車門及車身有零件飛出；小巴再剷撞至科士街路口一間便利店。片段雖未能見到撞向便利店一刻，但可見小巴撞車停下一剎。而事後的相片亦可見，便利店玻璃碎裂，店內貨物散落一地。

小巴司機試圖救車不果，反跌在地上，熱心電單車司機上前協助。(紅圈示) (網上片段截圖)

此外在小巴溜前之際，片段見到一名相信是小巴司機的男子，疑試圖拉開車門登車救車，但未能成功，僅拉開了司機位車門，但司機則失足跌倒在馬路上，因此車門在打開的情況下，於溜前時亦撞向鐵欄；而一名電單車司機駛至時見狀，立即上前協助扶起小巴司機，確定他沒有大礙並能行走，即陪同他步行至小巴出事位置。

意外中，小巴66歲姓香男司機，其腰、背擦傷清醒，被帶上警車接受調查；現場另有一對分別91歲姓鍾和66歲姓文的母女途人受驚不適，經治理後拒絕送院。

小巴司機試圖救車不果，反跌在地上，熱心電單車司機上前協助。(紅圈示) (網上片段截圖)

一輛綠色專線小巴在士美菲路及科士街交界，懷疑失控，直剷路邊一間便利店。(翁鈺輝攝)

+ 4