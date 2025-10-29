比利時寄港殺蟲劑藏$900萬K仔　海關拘控兩男　檢$42萬疑販毒得益

香港海關聯同內地緝私部門進行聯合執法行動，根據情報分析，海關上周五及昨日（24日及28日）調查兩件從比利時經內地寄到香港、報稱殺蟲水的速遞包裹，每件包裹中均發現5個膠桶，內藏10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），即合共20公斤，市值約港幣900萬元。



至昨日（28日）下午，海關毒品調查科人員在長沙灣展開監控遞送行動。行動期間，一名77歲本地男子簽收包裹，其後另一名21歲本地男子從其手中接過包裹。人員隨即將兩人拘捕，並在21歲被捕男子身上搜獲一條車匙，及後在其座駕發現42萬港元現金，懷疑為販毒得益。



兩名被捕男子分別報稱為回收公司負責人及汽車技工。兩名男子現已被控兩項「企圖販運危險藥物」罪名，案件將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂 。



海關檢獲兩件從比利時經內地，寄到香港報稱殺蟲水的速遞包裹，檢市值900萬元懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。 （戴慧豐攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任姚文顥表示，案中販毒集團試圖將毒品偽裝成殺蟲藥魚目混珠，但從比利時空運殺蟲劑抵港，完全不符合成本效益。海關人員細心檢查下， 毒品收藏手法無所遁形。海關相信，販毒集團在節日前囤積毒品，並準備於節日期間供應本地市場，行動已成功從源頭堵截該批毒品流入香港。

兩名被捕男子分別報稱為回收公司負責人及汽車技工。（羅日昇攝）

兩名男子現已被控兩項「企圖販運危險藥物」罪名，案件將於明日（30日）在西九龍裁判法院提堂 。（戴慧豐攝）

海關會繼續留意販毒趨勢嚴厲打擊販毒活動。海關呼籲，市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港；亦切勿在未確定物品屬性的情況下協助他人運送。海關會繼續與物流界保持聯絡，加強打擊利用快遞途徑的運毒手法，阻止毒品流入市面。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可被罰款500萬港元，及終身監禁。市民若需舉報，可致電海關24小時舉報熱線182 8080, 或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk 舉報懷疑販毒活動 。