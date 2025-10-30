連翔道車禍．車cam曝光｜鐵騎士收慢讓切線貨車　貨van無減速直撞

連翔道近V Walk今午（30日）發生驚險車禍，一名鐵騎士被客貨車撞倒後，攝車底遭拖行50米受傷；客貨車司機被捕，據悉他一度報稱為閃避前面切線貨車，因而切線撞及電單車。



惟涉事客貨車的車CAM流出，可見客貨車直撞電單車。片中可見，電單車沿連翔道行駛期間，一直在客貨車前面，沿路雙方相距兩至三個車位。至案發位置時，電單車及客貨車先後由快線切入中線，適時電單車前方另一輛密斗貨車由慢線切入中線，電單車見狀收慢，惟客貨車卻未有減速直撞，鐵騎士隨即消失於「鏡頭」中，客貨車車頭則明顯「抬起」。



案發於今日（30日）下午約2時02分，一輛電單車及一輛客貨車，同沿連翔道往荃灣方向行駛。途至近V Walk對出時，客貨車懷疑收掣不及撞向電單車，姓李（48歲）鐵騎士一度被困客貨車的車底，最終由消防趕抵，他腳部受傷，清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。

客貨車姓梅（37歲）男司機，事後涉嫌「危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害」被捕扣查。現場消息指，客貨車司機報稱為閃避前方切線貨車，於是切線，撞及電單車；電單車攝入客貨車車底，一度被拖行約50米。意外後，梅男曾一度嘗試升高車輛，圖助鐵騎士脫困。

鐵騎士送院治理。（羅敏妍攝）

救護員為受傷鐵騎士即場治理。（fb／香港突發事故報料區2.0 Bosco Chu）