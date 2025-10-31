有片︱新田麒麟村貨倉三級火　黑煙席捲半空　數十人疏散

新田麒麟村一個貨倉發生三級火。今日（31日）下午1時18分，警方接報指貨倉突然起火，冒出大量濃煙。火警範圍面積約100米乘50米，鄰近民居。消防於下午2時03分將火升為三級，派出三條喉及三隊煙帽隊撲救，火勢於下午5時04分受到包圍。據報，30多人疏散，暫時無人受傷，救護車在場戒備。



新田麒麟村一個貨倉發生三級火，火勢猛烈，更蔓延到相鄰的村屋。（蔡正邦攝）

從讀者提供影片可見，即使與貨倉相隔一段距離，仍能看見遠處冒出濃濃黑煙，席捲半空。現場消息指，起火貨倉疑用作放置展覽、演唱會等活動器材，包括音響和佈景板等。火勢其後蔓延至相鄰的村屋；消防灌救期間，現場不時傳出「啪、啪」巨響。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，火勢猛烈，更蔓延到相鄰的村屋（橙綠色屋頂）。（蔡正邦攝）

受火警影響，麒麟村有位置暫時停電。有村民透露，村內大部分居民都有養寵物，擔憂住所會受火勢波及，更擔心寵物會有危險。

新田麒麟村一個貨倉發生三級火，火勢猛烈，有居民憂心痛哭，要由他人安慰。（王譯揚攝）

消防處表示，今日（31日）下午1時18分接獲報告指上水麒麟村附近一個倉庫發生火警，並於下午2時03分將火警升為三級，人員正進行滅火行動，呼籲如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

現場可見火勢猛烈，貨倉火光熊熊。（蔡正邦攝）

運輸署表示，因火警，古洞路（來回方向）的全線現已封閉，現時上址交通繁忙。駕駛人士請考慮改用其他道路。受影響九巴第76K號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。

貨倉火光熊熊，大量濃煙湧出。（蔡正邦攝）

現場消息指，起火貨倉疑用作放置展覽、演唱會等活動器材。（蔡正邦攝）