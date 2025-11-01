萬聖夜可疑車青葵公路遇查　警檢大麻等毒品值$44萬　1對情侶被捕

昨日（31日）正值萬聖節，多人外出消遣。同晚11時許，警方新界南總區交通部執行及管制組人員在青葵公路往青衣南支路設置路障，警員發現一輛私家車形跡可疑，於是上前截查，在車內後座乘客位置發現兩箱懷疑大麻，拘捕男司機和女乘客。



據了解，毒品種類包括大麻花、大麻油和大麻糖；涉案34歲男司機被揭發停牌期間駕駛，目前因其他案件而遭到通緝，他涉嫌販毒等多項罪名，女乘客亦涉嫌販毒同告被捕，他們報稱是情侶關係。



就現場所見，涉案男女被黑布蒙頭，在場接受調查，案中大麻分成多袋，事前已被包裝好，警犬一度奉召到場協助調查。

警員在車內搜查。（李家傑攝）

涉案男女在場接受調查。（李家傑攝）

警員在車內後座乘客位置發現兩箱懷疑大麻。（李家傑攝）

警犬一度奉召到場協助調查。（李家傑攝）

警方稱，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員在青葵公路設置路障期間，發現涉事車輛形跡可疑，遂上前截查；經初步調查後，人員在車內及男司機身上共檢獲約3.4公斤懷疑大麻、94支懷疑含有大麻二酚（CBD）的一次性電子煙、119張懷疑「毒郵票」、4支含有懷疑大麻的手捲煙及12包懷疑含有大麻二酚（CBD）的糖果，總市值共約44萬元。

姓彭34歲男司機涉嫌「販運危險藥物」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「毒後駕駛」被捕；30歲女乘客則涉嫌「販運危險藥物」被捕，他們現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。