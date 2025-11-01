警萬聖節西九龍反罪惡檢$8萬毒品　拘24男女涉藏毒販毒醉駕等

警方西九龍總區行動部聯同西九龍總區機動部隊、衝鋒隊、交通部、刑事部及尖沙咀分區人員，在昨日（10月31日）晚上至今日（11月1日）凌晨，展開代號「星軌」反罪惡行動，在萬聖節期間於區內娛樂場所，重點打擊青少年濫藥及與車輛使用有關的罪案。行動中，人員檢獲總市值約8萬元的懷疑各類型毒品，並拘捕24人。。



警方西九龍總區在萬聖節期間，於區內娛樂場所重點打擊青少年濫藥及與車輛使用有關的罪案。（資料圖片）

警方於區內多個地點設置路障截查可疑車輛、進行反罪惡巡邏，以及巡查多間酒吧和夜總會，共拘捕18名本地男子及6名本地女子，年齡介乎19至62歲，分別涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「停牌期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「管有攻擊性武器」等。其中一名44歲本地男子亦為被通緝人士，據悉他涉嫌欠交食環署罰款。

其中一名涉嫌「管有危險藥物」被捕人為19歲男子，涉嫌藏有懷疑含有依托咪酯成分的電子煙。警方稱非常關注青少年涉及濫藥的情況，並會加強執法，打擊與毒品相關的罪行。

警方表示，案件涉及多種毒品，除近年興起的依托咪酯外，亦有大量含大麻素的產品。警方提醒市民，尤其是青少年，任何含有大麻或大麻素（即THC）的產品，或依托咪酯，均屬於香港法例第134章《危險藥物條例》管控的危險藥物。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運和製造有關毒品，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元；而管有和服用這些毒品，最高刑罰可被判處監禁7年及罰款100萬元。

另外，警方斥部分涉案者罔顧道路使用者的安全，對相關行為予以嚴厲譴責，並必定嚴正執法，絕不姑息，繼續全力打擊相關違法行為，保障市民生命和財產。酒後及藥後駕駛，除對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更是引致嚴重交通意外的原因，根據香港法例第374章《道路交通條例》，酒後及藥後駕駛，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元。