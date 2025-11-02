屯門小巴和輕鐵相撞出軌12傷　小巴司機被困　目擊者︰咁X大鑊

屯門發生嚴重車禍。今日（2日）凌晨零時許，一輛路線N44B的19座小巴由屯門碼頭出發，前往落馬洲管制站，另一輛路線615P輕鐵列車往屯門碼頭方向行駛，途經青麟路、兆康苑對出路口時，兩車發生相撞，列車衝前出軌停下。



車禍中，共有12名傷者。小巴司機受輕傷，腳部一度被夾，小巴6男2女乘客受輕傷，輕鐵車長和1男1女乘客同受輕傷，消防接報到場，成功鋸門救出小巴司機，全部傷者清醒送院，港鐵職員到場了解事件，警方正調查車禍原因，現場交通一度受阻。



根據網上圖片和照片，消防在車上救人，現場一把男聲表示「我都唔知咁X大鑊」、「以為個啲撞」。

就現場所見，小巴車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，列車左邊車身捱撞，導致大半車身出軌。

列車左邊車身捱撞，導致大半車身出軌。（陳永武攝）

警方表示，今日（2日）凌晨0時48分，一輛輕鐵列車沿青麟路往屯門方向行駛，另一輛小巴沿青麟路往落馬洲方向行駛，當駛至青麟路時，小巴懷疑撞向輕鐵列車。消防接報到場，64歲馮姓小巴男司機腳部受傷被困，由消防救出，34歲何姓車長頭部受傷，兩車6男4女乘客受輕傷，年齡介乎16歲至66歲，12名傷者清醒被送往屯門醫院治理，案件列作「交通意外-有人受傷」跟進。

據了解，警方經調查後，懷疑有人看錯燈號，將會循危險駕駛方向跟進。

