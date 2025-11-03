威院公佈懷疑自殺醫療風險警示　52歲男病人自行離院秦石邨墮樓亡

​威爾斯親王醫院發言人於周日（11月2日）公布一宗病人懷疑自殺的醫療風險警示事件。一名52歲男病人，於10月20日因腹痛入住本院內科及藥物治療學系病房。病房職員於周日（11月2日）晚上6時45分，發現病人不在病房內，立即通知醫院保安在醫院範圍搜索及報警，並與病人家屬保持聯絡。院方於晚上約7時20分接獲警方通知，指該病人從高處墮下及證實死亡。



威院發言人表示，病人在入院評估時並無發現病人有自殺傾向，留院期間情緒穩定。院方對事件感到十分難過，向病人家屬致以深切慰問，會盡力為家屬提供所需協助，院方亦會配合警方調查。

發言人強調，院方非常關注有關個案，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，亦會成立根源分析委員會調查事件。

沙田秦石邨石玉樓一名男住客墮樓身亡。（資料圖片）

警方回覆事件指，於11月2日下午6時45分，接獲秦石邨石玉樓保安報案，指發現一名52歲姓鄧男住客，倒臥在在石玉樓對開簷篷，懷疑從高處墮下。人員接報到場，男事主昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，期後被證實死亡。人員經初步調查，相信事主從上址一梯間墮下。警方於現場沒有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。案件列作「有人從高處墮下」跟進。

威爾斯親王醫院。（資料圖片/鄧穎欣攝）

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288