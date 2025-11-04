沙田復康巴士司機車尾處理升降台　遭寶馬撞上夾兩車之間送院亡

沙田發生奪命交通意外。今日（4日）上午8時21分，一輛屬於香港復康會的小巴，停在圓洲角路8號香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，司機在車尾位置處理升降台時，後面一輛寶馬私家車突然撞上。復康巴士司機被撞倒，據報被困兩車之間重創昏迷。救援人員到場將他救出送往沙田威爾斯親王醫院搶救，但告不治。涉事寶馬司機亦受傷送院。警方正調查意外原因。



警方表示，涉案寶馬的姓譚（50歲）男司機，涉嫌「不小心駕駛」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報告」及「危險駕駛引致他人死亡」4宗罪被捕扣查。據悉他事前駕車至大圍怡成坊，刮花一輛的士後離去，再於上址失控釀成致命車禍。消息稱，警方尋獲醫生處方藥，譚男則報稱頭暈肇禍，亦不知撞到的士。

涉事寶馬車頭毀爛。（馬耀文攝）

現場消息稱，復康巴士停在路邊，司機落車處理升降台期間遭寶馬撞上，連人帶車推前一個車位，被困昏迷。現場可見，涉事寶馬私家車車頭凹陷嚴重損毀，車底遺下血迹，汽車零件亦散落一地。而警方及後出動警犬到場協助調查工作。

復康巴士司機在車尾處理升降台時被撞。（馬耀文攝）

運輸署表示，非常關注此宗涉及一輛復康巴士的致命交通意外，並對有關司機離世深表難過，向其家屬致以最深切慰問。署方知悉營辦商會盡力提供一切可行支援；警方正調查事故原因。運輸署已要求營辦商全力配合調查，並就事件盡快提交詳細報告。據了解，意外中沒有復康巴士乘客受影響。

寶馬車頭凹陷。（馬耀文攝）

復康巴士停在路邊。（馬耀文攝）

現場有血迹。（馬耀文攝）

汽車零件散落一地。（馬耀文攝）

警方在場調查。（馬耀文攝）

警犬到場協助調查工作。（馬耀文攝）

